Sport

Darts-WM im Ally Pally: Van Gerwen siegt locker zum Auftakt

Titelverteidiger Michael van Gerwen hat sein Auftaktspiel bei der WM der Professional Darts Corporation (PDC) souverän gewonnen. Der Niederländer setzte sich in der ersten Runde mit 3:1 gegen seinen Landsmann Christian Kist durch. Zu Beginn des Turniers wird im Modus "best of five sets" gespielt. Gleich bei seiner ersten Aufnahme gelang van Gerwen eine 180, die höchstmögliche Punktzahl. Kist ließ in den ersten beiden Sätzen viele Chancen liegen und unterlag dem Weltmeister trotz einer Leistungssteigerung klar.

Bei der mit umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotierten Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace sind in diesem Jahr zwei Deutsche dabei. Debütant Martin Schindler aus Strausberg trifft am Mittwoch auf den Australier Simon Whitlock. Kevin Münch aus Bochum muss tags zuvor seine Vorrundenpartie gegen den Russen Alexander Oreschkin Russland gewinnen, um am gleichen Abend in der ersten Runde gegen den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis aus England antreten zu dürfen.

Quelle: n-tv.de