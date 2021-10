Vizeweltmeister Julius Thole beendet mit nur 24 Jahren seine Beachvolleyball-Karriere. Die Nachricht überrascht auch seinen Partner Clemens Wickler, der nun einen neuen Mann an seiner Seite sucht. Für Thole gibt es wichtigeres im Leben als Sport - eine klitzekleine Hintertür lässt er sich aber offen.

Für Julius Thole war es die "wahrscheinlich größte Entscheidung" seines Lebens - und gleichzeitig eine der schwersten. Im Alter von nur 24 Jahren beendet der Beachvolleyball-Vizeweltmeister überraschend seine Leistungssport-Karriere. Statt im Sand weiter mit Clemens Wickler auf Medaillenjagd zu gehen, will er die Nase tiefer in die Jura-Bücher stecken.

"Ich möchte einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen", sagte Thole auf einer Pressekonferenz: "Ich habe lange in den letzten Wochen darüber nachgedacht." Doch am Ende stand fest, sich auf das Jurastudium zu konzentrieren.

Ein Entschluss, der auch seinen Partner Clemens Wickler "unerwartet" traf: "Ich war am Anfang von der Entscheidung überrascht", sagte der 26-Jährige, der im kommenden Jahr an der Seite des EM-Fünften Nils Ehlers spielen wird. Dennoch könne er "die Entscheidung zu 100 Prozent nachvollziehen".

Elf Trainingseinheiten in der Woche plus Physio- und psychologische Termine: "Es ist einfach enorm zeitaufwendig", erklärte Thole. Zeit, die er nicht mehr opfern kann und will. Der gebürtige Hamburger zweifelt daran, "in den nächsten drei Jahren mit 100 Prozent und mit der vollen Hingabe Hochleistungssport ausüben zu können".

Seit 2018 hatte der 2,06 Meter große Thole mit Wickler zusammengespielt, sie galten als Hoffnungsträger im deutschen Beachvolleyball der Männer. Bei der Heim-WM in Hamburg feierten sie 2019 mit der Silbermedaille ihren größten sportlichen Erfolg. Ein fünfter Platz in Tokio ließ auf die Olympischen Spiele 2024 hoffen.

"Die sportlichen Erfolge, die Clemens und ich hatten, hätte ich mir nie erträumt", sagte Thole: "Wir sind Kumpels über den Sport hinaus, und das wird auch so bleiben." Bei seinem Partner bedankte er sich für "die großartige gemeinsame Zeit", die auf dem Feld abrupt endet. "Ich wollte Clemens auch nicht aufhalten. Er muss zusehen, dass er sich mit einem neuen Partner vorbereitet", erklärte Thole.

Das wird Wickler tun. "Es wird sicher holprig werden am Anfang, aber Ziel ist, auf jeden Fall wieder in Paris dabei zu sein", sagte der 26-Jährige. Ein Teil des "Weltklasse-Trainergespanns" (Wickler) für das neu formierte Duo Wickler/Ehlers steht in Jürgen Wagner bereits fest, der auch im Betreuerstab von Thole/Wickler war. Der Coach hatte Julius Brink und Jonas Reckermann sowie Laura Ludwig und Kira Walkenhorst zu Olympia-Gold geführt.

Für Thole steht währenddessen ein großer Umbruch an, denn "Beachvolleyball war jahrelang mein Leben". Damit ist nun Schluss, aber: "Ich bin 24. Wenn ich in einem halben Jahr denke, ich habe den Fehler meines Lebens gemacht, dann schaue ich mal, wie es weitergeht."