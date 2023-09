Vorsichtige Biles kehrt an magischen Ort zurück

Nach Tokio-Drama im Rampenlicht Vorsichtige Biles kehrt an magischen Ort zurück

Superstar Simone Biles feiert bei der anstehenden Weltmeisterschaft ihr Comeback auf der großen Bühne - und denkt trotz aller Probleme schon an die Olympischen Spiele in Paris. Das Thema mentale Gesundheit hat die Athletin mittlerweile zur obersten Priorität erhoben.

Kurz vor ihrem ganz großen Comeback bei der WM-Goldjagd in der Diamanten-Stadt Antwerpen stockte Simone Biles der Atem. "Es hat mir das Herz gebrochen, das zu sehen", schrieb der Turn-Superstar bei X über ein nun aufgetauchtes Internet-Video, in dem alle kleinen Turnerinnen nach einem Wettkampf eine Medaille um den Hals gehängt bekommen - nur ein schwarzes Mädchen wird ignoriert.

"Es gibt keinen Platz für Rassismus, egal, in welcher Sportart oder überhaupt", schrieb Biles. Früher hätte sich die Amerikanerin so kurz vor Titelkämpfen wohl kaum dazu geäußert, hätte sich ganz auf ihre Übungen fokussiert. Aber Biles versteht sich mittlerweile ja nicht mehr nur als Athletin, viel Zeit widmet sie auch gesellschaftlichen Problemen. Rassismus gehört dazu. Und eben auch das Thema mentale Gesundheit, das sie so sehr umtreibt.

"Muss mir Zeit für die wichtigen Dinge nehmen"

Denn: Olympia in Tokio hat Spuren hinterlassen. "Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr auf mich aufpassen und auf meinen Körper hören", sagte die 26-Jährige, die im Mannschaftsfinale plötzlich abgebrochen hatte - wegen mental bedingter Orientierungsstörungen, Twisties genannt. Die riesigen Erwartungen erdrückten die dreimalige Weltsportlerin, sie verlor das Gefühl dafür, wo sie sich in der Luft befand. Trotzdem gewann Biles noch eine Bronzemedaille in Tokio.

Doch danach zog sie die Reißleine, gönnte sich eine Pause, heiratete Football-Star Jonathan Owens und fand wieder zu sich. "Ich muss sicherstellen, dass ich mir Zeit für die wichtigen Dinge in meinem Leben nehme, anstatt wie früher nur zu pushen, pushen, pushen", sagte Biles, die Anfang August ihr Comeback gab. Zuletzt wurde sie mit spektakulären Elementen zum achten Mal US-Meisterin im Mehrkampf - das gab es noch nie.

Immer noch in therapeutischer Behandlung

Nun also die Rückkehr auf die ganz große Bühne, im Sportpaleis von Antwerpen werden alle Augen auf Biles gerichtet sein. Noch immer ist die 1,42 Meter kleine Ausnahmeathletin wöchentlich in therapeutischer Behandlung, um ihre Psyche weiter zu stabilisieren. "Diesmal geht es darum, bewusst zu handeln", sagte Biles, damit "alles im Einklang ist".

Nur so kann sie wieder größere Pläne schmieden. Und Olympia in Paris anvisieren. "Das ist der Weg, den ich gerne gehen würde", sagte Biles. Und Antwerpen ist für diese Reise der perfekte Ausgangspunkt, denn hier ging vor zehn Jahren ihr Stern auf. Hier begann die magische Reise. Damals holte Biles in der Diamanten-Stadt die ersten beiden ihrer insgesamt 19 WM-Goldmedaillen.