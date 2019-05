Eishockey-Star in Erklärungsnot Was ist das für ein Pulver, Herr Kusnezow?

Weißes Pulver auf einem Tisch, daneben ein zusammengerollter Geldschein: Eishockey-Superstar Jewgeni Kusnezow gerät wegen eines im Internet verbreiteten Clips in eine unangenehme Lage. Und sein Versuch der Aufklärung deckt sich nicht mit den Bildern im Video.

Ein Internetvideo bringt den russischen Eishockey-Superstar Jewgeni Kusnezow in akute Erklärungsnot. In der 20-sekündigen Sequenz, die am Montag veröffentlicht worden ist, ist der Stürmer des amtierenden NHL-Champions Washington Capitals neben einem Tisch mit zwei Linien aus weißem Pulver und einem zusammengerollten Geldschein zu sehen. Womöglich handelt es sich um Drogen. Kusnezow wird auf dem russischen Portal sport-express.ru zu dem Vorfall zitiert. Die Aufnahmen seien vergangenen Sommer nach dem Gewinn des Stanley Cups in einem Hotel in Las Vegas entstanden. Verifizieren lässt sich das nicht.

Der 28-Jährige sagte, dass er so schnell wie möglich aus dem Raum gegangen sei, als er die merkwürdigen Substanzen und die ihm unbekannte Frau gesehen habe. In dem Clip, der unter anderem bei Twitter unter #Kusnetsov zu sehen ist, wirkt die Szene anders. Dort sitzt der Eishockey-Star unaufgeregt neben dem Tisch und hantiert an seinem Smartphone. Nach eigenen Angaben spricht er dabei mit einem Freund. Das Pulver rührt er in der Videosequenz nicht an. Warum das Video gepostet wurde, ist nicht klar.

Kusnezow behauptet, noch nie Drogen konsumiert zu haben. Und beteuert, dies auch nie tun zu wollen. Er sei zu einem Test bereit. Die Washington Capitals ließen ausrichten: "Uns ist das Video bekannt. Wir sammeln Fakten und werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben." Auch der stellvertretende NHL-Boss reagierte. "Ich hätte viele Fragen zu dieser Situation", sagte Bill Daly. Wie der Klub will die Liga jetzt Informationen sammeln. Kusnezow erklärte sich bereit, alle Fragen zu beantworten.

Kusnezow, bester Scorer der NHL-Play-offs 2018, verbuchte bei der gerade beendeten Weltmeisterschaft in der Slowakei zwei Tore und vier Vorlagen für die Russen. Die Sbornaja gewann Bronze, nach einem wilden Spiel inklusive Penalty-Krimi gegen Tschechien (Endstand 3:2). Im Halbfinale war die als Topfavorit gestartete"red machine" überraschend am späteren Weltmeister Finnland gescheitert.