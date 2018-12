Peter Wright ist guter Dinge. Auf der Bühne des Alexandra Palace feiert der Darts-Star ausgiebig seine Walk-In-Party - verliert dann im Kerngeschäft "Pfeilewerfen" aber völlig die Konzentration. Die Weltmeisterschaft hat ihre erste Sensation.

Der Weltranglistendritte Peter Wright aus Schottland ist überraschend schon in seinem ersten Match bei der Darts-WM in London ausgeschieden. "Snakebite" Wright, der für seine schrillen Frisuren und bunten Klamotten bekannt ist, unterlag am späten Sonntagabend im Alexandra Palace dem Spanier Toni Alcinas in Runde zwei mit 1:3 nach Sätzen und muss damit als erster Mitfavorit die Heimreise antreten.

Wright, der im vorweihnachtlichen Outfit mit passender rot-weißer Frisur, die Bühne betrat und dort seine obligatorische Walk-In-Party mit den Zuschauern feierte, scheiterte im Duell vor allem an seiner schwachen Doppelquote. Nur jeder vierte Versuch zur Entscheidung in den Legs fand sein Ziel. Lediglich bei einem spektakulären 167er-Checkout im ersten Satz und im konstant starken dritten Satz spielte Wright auf Top-Niveau. Gegner Alcinas überzeugte derweil mit seinem konzentrierten Spiel und einer starken Doppelquote von 42,86 Prozent.

Für den 48 Jahre alten Paradiesvogel ist das frühe Aus ein großer Rückschlag, bei den vergangenen vier Weltmeisterschaften hatte er immer mindestens das Viertelfinale erreicht. Aus deutscher Sicht sind Max Hopp, der in Runde drei auf Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden trifft, und Gabriel Clemens noch im Turnier vertreten.