Frühes Aus in München Zverev entschuldigt sich nach derber Pleite

Alexander Zverev verzweifelte an sich.

Tennisprofi Alexander Zverev erlebt in München einen bitteren Tag: Anstatt wichtige Punkte auf dem Weg zum erklärten Ziel - der Spitzenposition des Männertennis - zu sammeln, setzt es eine deutliche Klatsche. Damit verpasst der Deutsche die Wende in einer komplizierten Saison.

Tennisspieler Alexander Zverev hat auf dem Weg zu seinem großen Ziel Nummer 1 den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Der 25 Jahre alte Olympiasieger verlor beim Turnier in München gegen den dänischen Teenager Holger Rune (18) überraschend deutlich mit 3:6 2:6. In der ersten Runde hatte der Hamburger als Topgesetzter ein Freilos gehabt.

Mit Tränen in den Augen ging Zverev hart mit sich ins Gericht. Als "bodenlos" bezeichnete er seine Leistung. "Es tut mir leid. Es tut mir leid für die Zuschauer, es tut mir leid für das Turnier", begann er die Pressekonferenz. Der deutsche Olympiasieger war chancenlos. Das Match bezeichnete er als "das schlechteste" in den letzten Jahren.

Zverev hatte in München auf die Wende in seiner bislang titellosen Saison gehofft. "Am Ende des Tages hatte ich die Chancen oft dieses Jahr, die Nummer eins zu werden", hatte Zverev zuletzt der Schweizer Zeitung "Blick" gesagt - und hinterhergeschoben: "Ich weiß, dass ich weiterhin die Chance habe. Aber natürlich muss ich anfangen, mein bestes Tennis zu spielen und auch anfangen, Turniere zu gewinnen."

In Monte Carlo, nach den French Open das zweitwichtigste Sandplatzturnier im Tenniskalender, hatte Zverev Anfang April überzeugt und hatte nach starken Leistungen das Halbfinale erreicht. Dort unterlag er dem späteren Turniersieger Stefanos Tsitsipas. Doch gegen die Nummer 70 der Welt unterliefen ihm in München von Beginn an zu viele einfache Fehler. Vor allem die kurzen Stoppbälle des Dänen bereiteten Zverev immer wieder große Probleme. Nach etwas mehr als 90 Minuten nutzte Rune auf dem fast voll besetzten Center Court seinen zweiten Matchball.

Vor Zverev hatte bereits Daniel Altmaier aus Kempen sein Achtelfinalspiel verloren. Der 23-Jährige unterlag dem an sieben gesetzten Serben Miomir Kecmanovic mit 2:6, 4:6. Oscar Otte ist der letzte Deutsche im Feld des Münchner Traditionsturniers.