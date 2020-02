Die NBA sucht abseits des College-Basketballs international nach Talenten. Beim "Basketball Without Borders"-Camp in Chicago dürfen sich in diesem Jahr auch zwei Deutsche beweisen. Das Duo lernt dabei von aktiven NBA-Spielern und weiß durchaus zu überzeugen.

Die NBA ist für jeden Basketballer das Maß aller Dinge - und die Liga wird internationaler. Das liegt auch an Förderprogrammen wie Basketball Without Borders, kurz BWB. Seit 2001 organisieren die NBA und der Weltbasketballverband Fiba das Global Camp in bisher 23 Städten in 20 Ländern. In diesem Jahr luden sie jeweils 32 Mädchen und Jungen zum All-Star-Wochenende nach Chicago in die USA ein, um sie dort von NBA-Spielern coachen zu lassen. Mittendrin: die Deutschen Ariel Hukporti und Luc van Slooten.

Obwohl die beiden 17-Jährigen bereits für die Bundesligisten Rasta Vechta und MHP Riesen Ludwigsburg auflaufen, war die Erfahrung in den USA etwas ganz Besonderes. "Man lernt viel über die Spielkultur hier in den USA. Alleine die Möglichkeit zu haben, hier herzureisen und von den Trainern und den NBA-Spielern zu lernen - das ist schon eine große Ehre", fasste van Slooten das Wochenende für ntv.de zusammen.

Das spektakuläre All-Star-Game-Programm der NBA-Stars besuchten die Talente zwar ebenfalls, doch insgesamt war das Camp ein sehr intensives und durchgetaktetes Trainingswochenende. Unter der Anleitung von Profis wie All-Star Pascal Siakam von den Toronto Raptors und dem Finnen Lauri Markkanen von den Chicago Bulls mussten die Talente ihre Fähigkeiten beweisen. Siakam und Markkanen hatten als Jugendliche selbst am Camp teilgenommen und sind erfolgreiche Absolventen.

"Viel schneller als in Europa"

Andere NBA-Spieler fungierten ebenfalls als Mentoren: In einer Übung sollten die Teilnehmer per Dunking punkten, während Tacko Fall blockt, Center der Boston Celtics und Publikumsliebling. Keine leichte Aufgabe bei einer Körpergröße von 2,26 Meter. "Ich war erst einmal überrascht, dass ich nicht der größte im Raum war", erklärte der 2,13 Meter große Hukporti. Der Austausch mit Hühnen sei eines der Highlights gewesen.

Für die Scouts der NBA-Teams zählt das Camp zum Pflichtprogramm. Entsprechend intensiv ging es im internen Abschlussturnier zur Sache. "Die spielen hier viel schneller als in Europa. Das hört dann nach der High School auf, dann wird sauberer gespielt", sagte Hukporti. Und auch mit einigen Schiedsrichterentscheidungen wurde gehadert. "Die Schiedsrichter pfeifen hier schon etwas anders", erklärte van Slooten. "Aber da muss man einfach cool bleiben." Die beiden deutschen U18-Nationalspieler wussten zumindest beide zu überzeugen. Van Slooten stand mit seinem Team im Camp-internen Turnierfinale, Hukporti wurde ins All-Star-Team und zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt.

Die NBA ist für beide ein Traum. Der Weg dorthin soll jedoch nicht über ein US-College, sondern über Europa führen. Dort werde laut van Slooten der schönere Basketball gespielt. Allzu weit in die Zukunft schaut er aber nicht. "Erstmal werde ich mich auf die Saison konzentrieren und von Tag zu Tag besser werden. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir." Auch bei den Vorbildern geht es in Richtung Europa. Während van Slooten den Slowenen Luka Doncic von Dirk Nowitzkis Ex-Verein Dallas Mavericks bewundert, sieht Hukporti in NBA-MVP Giannis Antetokounmpou ein Idol. "Ein großer Athlet", sagte Hukporti. Der Grieche von den Milwaukee Bucks sei von der Straße gekommen und auch ohne College zu einem großen NBA-Spieler geworden. Einen ähnlichen Weg würde das deutsche Duo auch gerne gehen.