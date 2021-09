In seinem ersten Jahr in der Formel 2 fährt David Beckmann aufs Podium, gilt als große Hoffnung für die Zukunft. Doch dem deutschen Piloten fehlt es an finanzstarken Sponsoren - und so muss er die Rennserie vorzeitig verlassen. Sein Ersatz trägt einen berühmten Nachnamen.

Eines der größten deutschen Motorsport-Talente ist vorerst an den hohen Kosten im Nachwuchsbereich gescheitert: Rennfahrer David Beckmann muss sein Jahr in der Formel 2 schon zur Saisonhalbzeit wegen fehlender finanzieller Unterstützung beenden. Das teilte der 21-Jährige via Instagram mit. Er könne bei den verbleibenden vier Rennwochenenden nicht mehr für sein tschechisches Charouz-Team antreten.

"Motorsport ist hart. Wenn du nicht den finanziellen Background hast, ist es fast unmöglich, viel zu erreichen", sagte Beckmann: "Es gab keine Probleme zwischen dem Rennstall und mir, die Formel 2 ist einfach sehr teuer. Ich dachte zu Beginn des Jahres, dass ich ein anderes Budget zur Verfügung hätte, das hat sich aber sehr geändert."

Charouz befördert nun den Brasilianer Enzo Fittipaldi aus dem Formel-3-Team, der 20 Jahre alte Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi ersetzt Beckmann im Unterbau der Königsklasse. Die nächsten Rennen stehen am 11./12. September in Monza an.

"Ich wäre gerne weiterhin gefahren", sagte Beckmann: "Aber ich verstehe auch Charouz, dass sie auf einen anderen Fahrer setzen, weil ich nicht mehr zahlen kann." Für den Hagener ist es wenige Monate nach seinem Aufstieg in die Formel 2 ein schwerer Rückschlag, er hofft dennoch auf eine Fortsetzung seiner Karriere. "Ich schaue, was möglich ist", sagte er: "Ich werde mich auf andere Serien konzentrieren, ich will auf jeden Fall im Rennsport bleiben. Ich höre jetzt nicht auf, gehe aber einen anderen Weg."

Beckmann war im vergangenen Jahr in der Formel 3 lange um den Titel mitgefahren und sicherte sich dann einen Platz in der Formel 2. Dort fuhr er gleich in seinem ersten Rennen in Bahrain aufs Podest, im Laufe der Saison war dann ein zweiter Platz in Baku sein bestes Ergebnis. Für Charouz holte er sämtliche 25 Meisterschaftspunkte, sein Teamkollege Guilherme Samaia aus Brasilien blieb ohne Zählbares.