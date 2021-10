Am Ort seines ersten F1-Sieges Jo Sifferts grausamer Feuertod in Runde 15

Vor genau 50 Jahren verunglückt der Schweizer Formel-1-Rennfahrer Joseph "Jo" Siffert auf dem Brands Hatch Circuit in England, überschlägt sich und verbrennt in seinem Boliden. Der Unfall wäre zu verhindern gewesen - denn das Rennen hätte eigentlich nie stattfinden sollen.

"Sein Leben war das Rennfahren, das Rennfahren war sein Tod", schrieb die Zeitung "La Liberte" am 25. Oktober 1971. Mehr Worte brauchte es nicht, um das Drama um den Schweizer Joseph "Jo" Siffert zu beschreiben. Der Tod war in jener Zeit allgegenwärtig im Motorsport, und doch wäre der fatale Unfall Sifferts am 24. Oktober vor 50 Jahren in Brands Hatch zu verhindern gewesen.

Das Rennen, das nicht zur Formel-1-Weltmeisterschaft zählte, hätte nie stattgefunden, wenn nicht der Mexikaner Pedro Rodriguez, Sifferts Teamkollege bei BRM und Porsche, am 11. Juli 1971 auf dem Norisring gestorben wäre. Am 24. Oktober sollte eigentlich der Große Preis von Mexiko stattfinden, doch nach dem Tod des nationalen Idols Rodriguez machten die Organisatoren einen Rückzieher. Diese Gelegenheit ergriffen wiederum die Briten, um den zweiten Weltmeistertitel ihres Landsmannes Jackie Stewart mit einem Rennen zu feiern.

Wie Ayrton Senna

Siffert, der im Verlauf des Jahres 1971 den Großen Preis von Österreich gewonnen und die Formel-1-WM als Fünfter so gut wie nie abgeschlossen hatte, kollidierte in der Frühphase der sportlich unbedeutenden Veranstaltung scheinbar harmlos mit dem Wagen des Schweden Ronnie Petersson. In der 15. Runde brach allerdings bei hoher Geschwindigkeit die Radaufhängung an Sifferts BRM. Der Bolide traf einen Erdwall, überschlug sich und fing Feuer. Der bewusstlose Siffert starb im Alter von 35 Jahren eines grausamen Todes - an dem Ort, an dem er 1968 sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen hatte.

Bei seiner Beerdigung säumten etwa 50.000 Menschen die Straßen von Fribourg, wo Siffert in Armut aufgewachsen war und sich schrittweise nach oben gearbeitet hatte. "Der Tod Jo Sifferts rüttelte die Menschen in der Schweiz verhältnismäßig gleich stark auf wie jener von Ayrton Senna in Brasilien", schrieb sein Biograph Jacques Deschenaux. 1971 wurde Siffert postum zum Sportler des Jahres in der Schweiz gekürt.