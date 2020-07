Während die Formel 1 sich am Samstag noch um die Startaufstellung fürs Rennen kümmert, geht es in der Formel 2 schon um Punkte: Ein Verlierer des Auftakts in Österreich: Mick Schumacher. Der Deutsche fährt lange Zeit um den Sieg, wirft mit einem Ausritt ins Kiesbett aber alle Chancen weg.

Mick Schumacher hat die zweite Podestplatzierung seiner Formel-2-Karriere verspielt. Im Kampf um den Sieg beim Saisonauftakt in Spielberg/Österreich verlor der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in der 32. von 40 Runden die Kontrolle über seinen Prema-Boliden und verpasste als Elfter knapp die Punkteränge. Der Sieg im Hauptrennen auf dem Red-Bull-Ring ging an den Briten Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing), dem der 21-Jährige lange Paroli geboten hatte. Zweiter wurde der Neuseeländer Marcus Armstrong vor Schumachers neuem Teamkollegen Robert Schwarzman aus Russland.

Schumacher, der von Rang fünf gestartet war, lag nach den Boxenstopps der Spitzengruppe zunächst auf Siegkurs. Er musste den chinesischen Pole-Setter Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing) und Ilott in Windschattenduellen auf der Berg-Tal-Bahn in der Steiermark aber ziehen lassen.

Weiter warten auf zweiten Podestplatz

In der Schlussphase profitierte Schumacher dann zunächst von technischen Problemen am Wagen von Zhou. Er riskierte im Duell mit Ilott viel und bezahlte seinen Ausrutscher ins Kiesbett mit dem Sturz auf Platz 13. Mehr als zwei Ränge konnte er im Endspurt nicht mehr gutmachen.

Im Sprintrennen am Sonntag (11 Uhr) hat Schumacher die nächste Chance auf eine Spitzenplatzierung. Allerdings muss er von Startplatz elf eine Aufholjagd hinlegen. In seiner zweiten Saison in der Nachwuchsserie will sich der 21-Jährige eigentlich für den nächsten Karriereschritt empfehlen. Nach Gesamtrang zwölf in seiner Debütsaison strebt der Formel-3-Europameister von 2018 in diesem Jahr mehr Konstanz an. 2019 gewann Schumacher zwar das Sprintrennen in Ungarn, es war aber sein einziges Top-3-Resultat.