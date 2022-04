Der Fehlstart in die Saison weitet sich für Sebastian Vettel aus. Nach Corona-Infektion ist er beim dritten Grand Prix endlich dabei, dann erleidet er erst einen Motorschaden. Im 3. Freien Training ist er wieder dabei - bis er in die Bande crasht. Mick Schumacher hält danach bange fragend bei ihm an.

Ein Unfall nach einem Fahrfehler hat Sebastian Vettel beinahe das Qualifying zum Großen Preis von Australien verdorben. Im 3. Freien Training am Morgen schlug der 34-Jährige mit seinem Aston Martin in Melbourne in der Streckenbegrenzung ein, nachdem er kurz zuvor auf dem Albert Park Circuit die Kontrolle verloren hatte. "Sorry, Jungs", funkte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Hessen an sein Team.

Die Übungseinheit musste anschließend unterbrochen werden. Am Auto wurde die linke Vorderradaufhängung stark beschädigt. Das Team hätte es in der normalen Zeit nicht geschafft, das Auto zu reparieren. Allerdings crashten sein Teamkollege Lance Stroll und Williams-Pilot Nicolas Latifi, weswegen Q1 für einige Minuten unterbrochen werden musste. So konnte Vettel doch noch ins Auto einsteigen und mitmischen, allerdings reichte es nur für Platz 18.

Unmittelbar nach dem Unfall hatte Mick Schumacher auf der Strecke bei Vettel angehalten. Er fragte durch den Funk, ob sein Kumpel okay ist, wartete dann auch noch die direkte Reaktion des Älteren ab. Der streckte ihm den Daumen entgegen, erst danach startete Schumacher wieder durch.

Für Vettel war der Crash die Fortsetzung eines schwierigen Trips nach Down Under. Am Freitag hatte er das zweite Training schon komplett verpasst, nachdem er in der ersten Session einen Motorschaden an seinem Boliden erlitten hatte. Die ersten beiden Rennen hatte der Heppenheimer wegen einer Coronavirus-Infektion verpasst und steigt in Melbourne nun erst verspätet in die Saison ein.

Auch Vettels Teamkollege crasht

Die Trainingsbestzeit setzte der Brite Lando Norris im McLaren vor WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari und Sergio Perez im Red Bull. Das Training wurde vorzeitig beendet, nachdem sich auch Vettels Teamkollege Lance Stroll einen Unfall leistete. Auch der Kanadier krachte in die Bande. Sein Auto musste ebenfalls geborgen werden.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull verpasste die Möglichkeit einer letzten schnellen Runde nach dem Stroll-Unfall und wurde Siebter (+ 0,692) vor Rekordchampion Lewis Hamilton im Mercedes (+ 0,779). Mick Schumacher schaffte es in seinem Haas-Rennwagen auf Platz 14 (+ 1,575).

Eine Änderung gab es vorab am runderneuerten Kurs im Albert Park. Eine der DRS-Zonen auf der langgezogenen Gegengerade wurde aus Sicherheitsgründen gestrichen, betroffen ist die Zone vor Kurve neun. Damit reduzierte sich die Anzahl der DRS-Zonen auf drei.

Vor dem dritten Saisonlauf an diesem Sonntag (7 Uhr MESZ/Sky und im ntv.de-Liveticker) führt Leclerc (45 Punkte) vor Carlos Sainz (33) im zweiten Ferrari und Weltmeister Max Verstappen (25) von Red Bull.