Er hält den entscheidenden Elfmeter, macht Italien damit zum Europameister - jubelt aber nicht: Gianluigi Donnarumma ist einer der Männer des Fußball-EM-Finales. Nun erklärt der Torhüter sein ungewöhnliches Verhalten nach dem Final-Krimi gegen England.

Bukayo Saka trat als zehnter Schütze an zum Elfmeterschießen im Finale der Fußball-EM. Es war klar: Entweder er trifft für England und es geht in die Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung oder er trifft nicht und Italien ist Europameister. Nun, es war ganz offenbar nicht allen so klar.

Denn Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma hielt Sakas Schuss, machte sein Team damit zum Europameister - und reagierte ganz cool. Kein Jubel, starres Gesicht, während seine Mitspieler auf ihn zurannten, ihn umarmten, feierten. Während um sie herum fast ein ganzes Stadion in kollektiver Trauer versank. England hatte verloren, die englischen Heimfans im Londoner Wembley-Stadion trauerten. Eigentlich eine klare Kulisse, doch der 22-jährige Donnarumma verstand sie nicht.

Er wollte sich offenbar auf den nächsten Elfmeter vorbereiten, war mental völlig im Tunnel und gibt nun zu: "Ich habe nicht sofort gejubelt, weil ich es nicht verstanden habe." So sagte es der "Spieler des Turniers" gegenüber Sky Sport. Er erklärte weiter: "Ich war nach Jorginhos Elfmeter schon am Boden, weil ich dachte, wir haben verloren." Sein Teamkollege war unmittelbar vor Saka angetreten und hatte ebenfalls verschossen.

Insgesamt fünf der zehn Elfmeter waren nicht ins Tor gegangen, der Neuzugang von Paris St. Germain hat deswegen den Überblick verloren. "Ich habe zum Schiedsrichter geschaut, um zu sehen, ob alles okay ist. Dann habe ich meine Mitspieler auf mich zukommen sehen und überhaupt nichts mehr verstanden", so Donnarumma über die Situation unmittelbar nach dem Sieg. 3:2 gewann Italien das Elfmeterschießen und damit den EM-Titel.

Das verstand dann auch Donnarumma als ihn die Jubelstürme erfassten. Mit zwei gehaltenen Elfmetern war er einer der Helden des Spiels.