Australiens Fußball-Frauen stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die Co-Gastgeberinnen sorgen gegen Dänemark mit enormer Effektivität für Euphorie. Und die steigert sich noch mit dem langersehnten Comeback von Superstar Sam Kerr.

Co-Gastgeber Australien darf weiter vom WM-Titel im eigenen Land träumen. Das Fußball-Nationalteam gewann am Montag mit 2:0 (1:0) vor 75.784 Fans im Australia-Stadion im Achtelfinale gegen Dänemark. Die stark aufspielende Caitlin Foord (29. Minute) und Hayley Raso (70.) erzielten die Tore für die Elf von Cheftrainer Tony Gustavsson. Im Viertelfinale treffen die Matildas am Samstag (9 Uhr MESZ) in Brisbane auf Frankreich oder Marokko, die an diesem Dienstag in Adelaide ums Weiterkommen spielen (13 Uhr MESZ/ZDF).

Den besseren Auftakt im Achtelfinale hatten die von der neuen Bayern-Spielerin Pernille Harder angeführten Däninnen erwischt, in Führung aber ging Australien. Nach langem Pass von Mary Fowler vollendete Foord flach zum 1:0. Wenige Minuten später verpasste die Torschützin ihren zweiten Treffer nur knapp. Nach dem Seitenwechsel verdienten sich die Matildas die Führung nachhaltig, von Dänemark kam nicht mehr viel. Rasos Flachschuss zum 2:0 sorgte für klare Verhältnisse. Es ist im vierten Versuch das erste Mal überhaupt, dass Australien ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

Die Einwechslung von Superstar Sam Kerr sorgte in der 80. Minute für weiteren großen Applaus im Stadion. Die bei Chelsea unter Vertrag stehende Kapitänin erlebte nach ihrer Verletzung die ersten WM-Minuten bei diesem Turnier auf dem Platz. Kerr ist Australiens Rekordtorschützin.

Die WM-Euphorie dürfte nun weiter wachsen. Schon der überzeugende 4:0-Sieg der australischen Fußballerinnen gegen Kanada hatte für eine Rekordeinschaltquote gesorgt. In der Spitze verfolgten 2,68 Millionen Zuschauer beim frei empfangbaren Fernsehsender Channel 7, wie Australien im letzten Gruppenspiel am vergangenen Montag ins Achtelfinale stürmte. Der Marktanteil lag bei 52 Prozent, teilte der TV-Sender mit, für den es bisher die erfolgreichste Sendung des Jahres war.