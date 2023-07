Schwedens Fußball-Nationalelf steht auf Platz 3 der Weltrangliste, in die laufende Weltmeisterschaft geht sie als Mitfavorit. Doch nach einem knappen Auftaktsieg tut sich das Team gegen Italien lange schwer, bevor es dann Schlag auf Schlag geht. Nun steht Schweden im Achtelfinale.

Schwedens Fußballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Im neuseeländischen Wellington setzte sich der WM-Dritte klar mit 5:0 (3:0) gegen Italien durch. Die zweimal erfolgreiche frühere Bayern-Spielerin Amanda Ilestedt (39./50. Minute), Fridolina Rolfö (44.), Stina Blackstenius (45.+1) und Rebecka Blomqvist (90.+6) erzielten die Tore für das Team von Trainer Peter Gerhardsson. Vor der Mannschaft um Bundesliga-Neuling Magdalena Eriksson von Meister Bayern München waren bereits Spanien und Ex-Champion Japan in der Gruppe C in die Runde der besten 16 eingezogen.

Kurz vor der Pause sorgten die Schwedinnen binnen sieben Minuten für die Vorentscheidung. Jeweils nach Eckstößen von Jonna Andersson trafen zunächst Ilestedt und dann Rolfö. In der Nachspielzeit erhöhte Blackstenius für die Schwedinnen, die sich in der ersten Halbzeit gegen den Außenseiter schwertaten. Nach dem Wechsel machte erneut Abwehrspielerin Ilestedt mit ihrem insgesamt dritten Turniertreffer ebenfalls nach einer Andersson-Ecke alles klar. Kurz vor dem Abpfiff sorgte die Wolfsburgerin Blomqvist für den Endstand. In ihrem Auftaktspiel hatten sich die Skandinavierinnen erst in letzter Minute mit 2:1 gegen Südafrika durchgesetzt.

Für Italien geht es am Mittwoch gegen Südafrika um das Weiterkommen. Die Azzure hatten ihr Auftaktspiel gegen Argentinien gewonnen, mit einem Sieg gegen Südafrika ist auch der Viertelfinalist von 2019 sicher weiter. Den Italienerinnen könnte auch ein Unentschieden am Mittwoch reichen, falls Argentinien nicht überraschend gegen die Schwedinnen gewinnt.