Atalanta Bergamo steht unter Schock: Der Viertelfinalist der Champions League trauert um U19-Spieler Andrea Rinaldi, der völlig überraschend an den Folgen einer Gehirnblutung gestorben ist. Der Verein spricht sein Mitgefühl aus und dankt Rinaldi für sein Lächeln, das "immer lebendig bleiben wird".

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo trauert um einen Nachwuchsspieler, der völlig überraschend gestorben ist. "Goodbye Andrea", schrieb der Verein, bei dem auch der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens unter Vertrag steht, auf seiner Internetseite. Der U19-Spieler Andrea Rinaldi starb an den Folgen einer Gehirnblutung.

Rinaldi, der seit seinem 13. Lebensjahr in der Jugendabteilung des Champions-League-Viertelfinalisten spielte, war am Freitag nach dem Training ins Krankenhaus in Varese eingeliefert worden und dort am Montag verstorben. Mit der U17 gewann er 2016 die Meisterschaft und den Supercup.

"Du hast mit aller Kraft gekämpft"

Der 19 Jahre alte Nachwuchsprofi hatte seine Karriere bei Atalanta Bergamo begonnen, spielte zuletzt aber beim AC Legnano in der vierten italienischen Liga. Die Region Lombardei ist von dem Corona-Virus stark betroffen, der Tod des Spielers wurde aber in der Vereinsmitteilung nicht damit in Zusammenhang gebracht.

"Präsident Antonio Percassi und die gesamte Atalanta-Familie sprechen den Familienmitgliedern von Andrea Rinaldi tief bewegt ihr tief empfundenes Mitgefühl aus", schrieb Atalanta auf Twitter. In einer Mitteilung schrieb der Klub über Rinaldi: "Immer verfügbar und positiv, wusste er, wie er sich bei allen beliebt machen konnte."

Dann wendete der Verein sich noch einmal direkt an seinen verstorbenen Spieler: "So wie du auf dem Platz immer als letzter aufgegeben hast, hast du auch diesmal mit aller Kraft gekämpft, um nicht zu früh wegzufliegen. Aber dein freundliches Lächeln wird immer im Herzen derer lebendig bleiben, die das Glück hatten, dich kennenzulernen."