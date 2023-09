Fans des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam haben für den Abbruch des Spiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Das unrühmliche Ende ist der vorläufige Höhepunkt der großen Krise des Traditionsvereins.

Wegen des wiederholten Abbrennens von Pyrotechnik ist der niederländische Fußball-Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam am Sonntag abgebrochen worden. Der Schiedsrichter beendete die Partie gemäß den Regeln der Liga beim Stand von 3:0 für Meister Feyenoord, nachdem Fans bereits zum zweiten Mal Leuchtraketen auf das Feld geschossen hatten. Das Spiel, bei dem keine Gästefans anwesend waren, könnte nun gegen Ajax gewertet oder binnen weniger Tage unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem neutralen Platz zu Ende gespielt werden.

Santiago Gimenez (9./18. Minute) und Igor Paixao (37.) hatten Feyenoord im De Klassieker souverän in Führung geschossen und den Top-Klub aus den Niederlanden in weitere Turbulenzen gestürzt. In der 44. Minute gab es die erste Unterbrechung, nachdem im Strafraum des deutschen Feyenoord-Torwarts Timon Wellenreuther zwei Leuchtkörper gelandet waren. Nach einer Unterbrechung ging es gemäß den Regeln weiter, ehe in der 55. Minute drei Pyro-Raketen im selben Strafraum landeten, in dem diesmal Ajax-Keeper Jay Gorter stand.

Auch nach dem Abbruch beruhigte sich die Lage in Amsterdam nicht. (Foto: picture alliance / ANP)

Damit war das Spiel automatisch beendet. Bürgermeister und Polizei hätten diese Entscheidung überstimmen dürfen, wenn sie dadurch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit erkannt hätten. Da sich aber offiziell keine Anhänger von Feyenoord im Stadion befanden, war dies offenbar nicht gegeben.

Vor dem Stadion brachen in der Folge Tumulte aus, einige Fans legten sich mit der Polizei an und warfen mit Pflastersteinen. Spieler und Trainer beider Teams harrten in den Kabinen aus, auch Journalisten durften das Stadion aus Sicherheitsgründen nicht verlassen. "Das hat nichts mit Fußball und Fansein zu tun. Sie spielen mit der Sicherheit der Spieler, ihrer Mitfans und sich selbst. Schämen Sie sich", schrieb Justizministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius auf X.

Die Krise bei Ajax Amsterdam dürfte sich nach dem Eklat in der Johann-Cruyff-Arena nur noch verschärfen. Neben dem schlechtesten Saisonstart seit 1965 mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen hat der niederländische Gigant auch abseits des Platzes mit großen Problemen zu kämpfen. Gegen den deutschen Sportdirektor Sven Mislintat werden im Zusammenhang mit einem Transfer schwere Anschuldigungen erhoben. Auch Trainer Maurice Steijn steht in der Kritik.