Der FC Schalke 04 hat schnell einen Nachfolger für den erst am Sonntag entlassenen Trainer David Wagner gefunden: Manuel Baum, zuletzt in Diensten des DFB, darf antreten, um beim Bundesligisten aus Gelsenkirchen eine beispiellose Negativserie zu stoppen.

Topfavorit Manuel Baum ist neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der krisengeplagte Klub stellte den 41-Jährigen als Nachfolger des entlassenen David Wagner vor. Als einer von mehreren Assistenztrainern wird Baum der langjährige Bundesliga-Profi Naldo zur Seite gestellt. Der 38 Jahre alte Innenverteidiger hatte von 2016 bis 2018 bei Schalke gespielt und im vergangenen Sommer seine Karriere beendet. Naldo könnte nun dafür sorgen, dass das neue Trainerteam schnell die "komplizierte Kabine" ("Bild") in den Griff bekommt.

"Schalke 04 ist ein grandioser Klub mit unheimlich viel Tradition und sportlichem Potenzial", wird Baum in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Unsere dringlichste Aufgabe ist es, der Mannschaft so schnell wie möglich wieder Erfolgserlebnisse zu geben, im Training wie im Spiel. Ich bin von der Qualität unseres Kaders überzeugt." Und Naldo sagte demnach: "Es fühlt sich gut an, zurück auf Schalke zu sein. Jeder weiß, dass ich den Verein in mein Herz geschlossen habe. Ich möchte all das, was in meinen knapp 19 Jahren als Profi gelernt habe, jetzt als Mitglied des Trainerstabs einsetzen und Manuel Baum so gut es geht unterstützen."

Der Revierklub hatte sich am vergangenen Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Zum Ligastart gab es zwei heftige Niederlagen mit 0:8 beim FC Bayern München und einem 1:3 gegen Werder Bremen.

Knifflige Aufgabe, hohe Fluktuation

Baum war zuletzt beim Deutschen Fußball-Bund tätig und trainierte die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war er Cheftrainer des FC Augsburg. Anschließend hatte er im Juni 2019 die deutsche U20-Auswahl übernommen.

Dem neuen Trainer steht nun eine knifflige Aufgabe bevor. Schließlich ist die Fluktuation bei den Schalkern auf dem Trainerposten hoch. Seit der Jahrtausendwende versuchten mehr als 20 Fußballlehrer inklusive der Interimslösungen ihr Glück. Baums Vorgänger Wagner hatte Anfang September nach einem sportlich desaströsen Jahr mit reichlich Chaos rund um den Verein geächzt: "Wenn mir das alles einer vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich gesagt: Das gibt’s nicht! Das Jahr war verrückt und lag außerhalb jeder Vorstellungskraft."

Zuvor hatte schon Ex-Trainer und -Manager Felix Magath die vermeintlichen Ursachen für die Krise auf Schalke benannt: Probleme in der Klubführung. "Ich weiß bei Schalke nicht, wer was entscheidet", sagte Magath bei "Bild live" und fragte: "Wer übernimmt denn die Verantwortung für die Verpflichtung von Trainern und Spielern?" Mittlerweile, sagte Magath weiter, würden "viele mitreden, aber man weiß gar nicht mehr, wer für welche Entscheidung überhaupt verantwortlich ist". Nun darf sich also Manuel Baum daran versuchen, dem Klub Ruhe und Kontinuität zurückzubringen.