Real Madrid schießt sich langsam für das Finale der Champions League warm: Mit einem Kantersieg schicken die Königlichen UD Levante in die 2. Liga. Torjäger Karim Benzema trifft nur einmal, stellt aber die Marke von Klubidol Raul ein.

Gut zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale hat der spanische Fußballmeister Real Madrid sein Aufwärmprogramm in der Primera Division mit einem Kantersieg gestartet. Im Hinspiel hatte Levante dem großen Favoriten noch ein 3:3 abgerungen, doch diesmal lief es ganz anders. Die Hausherren von Trainer Carlo Ancelotti und Torgarant Karim Benzema fertigte das Liga-Schlusslicht UD Levante mit 6:0 (4:0) ab. Dreifach-Torschütze Vinicius Junior (45./68./83. Minute) war der überragende Mann im Estadio Santiago Bernabéu. Ferland Mendy (13.), Benzema (19.) und Rodrygo (34.) erzielten die weiteren Tore. Der frühere DFB-Nationalspieler Toni Kroos wurde in der 75. Minute eingewechselt. Levante steht nach der deprimierenden Niederlage als Absteiger fest.

Karim Benzema, der sein Team mit sagenhaften 15 Treffern in elf Spielen ins Champions-League-Finale geschossen hatte und auch im spektakulären Halbfinale gegen Manchester City entscheidend traf, überließ die große Show diesmal wieder Vinicius Junior. Mit seinem einzigen Treffer des Abends setzte der französische Angreifer allerdings einen Meilenstein: Mit seinem 323. Treffer für Real Madrid erreichte Benzema die Tormarke von Real-Legende Raul.

Damit liegen beide Angreifer gleichauf, aber weiterhin deutlich hinter dem gefährlichsten Torschützen in der großen Geschichte des nun 35-maligen spanischen Meisters: Cristiano Ronaldo erzielte für Real Madrid 450 Treffer. Der Portugiese hatte Real 2018 in Richtung Juventus Turin verlassen, inzwischen spielt der 37-Jährige wieder für Manchester United. Benzema führt die Torjägerliste von La Liga derzeit mit 27 Treffern mit großem Vorsprung vor Vinicius Junior (17) an.

Vor vier Tagen verloren die Königlichen das Stadtderby gegen Atlético noch mit 0:1. Im Endspiel der europäischen Königsklasse trifft Real Madrid am 28. Mai (21 Uhr) in Paris auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.