Überfälle im Straßenverkehr sind in London keine Seltenheit. Jetzt trifft es Arsenal-Star Mesut Özil. Bewaffnete Angreifer haben es auf seine Mercedes G-Klasse abgesehen. Der Ex-Nationalspieler kann flüchten, während Team-Kollege Sead Kolasinac in die Offensive geht.

Schock für Mesut Özil: Der Arsenal-Kicker ist in London Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Das berichtet die "Daily Mail", die auch ein kurzes Video von der Tat veröffentlichte. Die Täter hatten es offenbar auf das Fahrzeug abgesehen, in dem Özil saß, eine 100.000 Pfund teure Mercedes G-Klasse 4x4 mit markanter goldener Verzierung.

Am Steuer des Geländewagens saß Özils Teamkollege und Freund, der Ex-Schalker Sead Kolasinac. Die beiden Fußballstars waren am Nachmittag im Norden Londons unterwegs, als ihr Wagen offenbar von mehreren Motorrollerfahrern in die Zange genommen und zum Anhalten gezwungen wurde. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie Kolasinac, der aus dem Auto gesprungen ist, versucht, zwei Angreifer in die Flucht zu schlagen. Einer von beiden trägt einen Helm und ist bewaffnet, augenscheinlich mit einem Messer.

Özil versucht derweil, sich und das Auto in Sicherheit zu bringen, auf dem Video ist noch kurz zu sehen, wie das Fahrzeug anrollt. Augenzeugen berichten, dass der Fußballer dann ein paar Meter weiter und in das türkische Restaurant Likya flüchtete. Dabei sei er von Männern mit Messern verfolgt worden. Köche und Kellner seien im zur Hilfe geeilt und hätten die Gang in die Flucht geschlagen.

Die Täter hätten ihre Helme aufbehalten und seien komplett schwarz gekleidet gewesen, zitiert die "Daily Mail" einen Zeugen. Özil habe verängstigt gewirkt. "Er sah aus, als sei er um sein Leben gerannt. Ich nehme an, so war es auch", sagte der 36-jährige Azuka Alintah, der die Tat verfolgte.

Die Angreifer verschwanden schließlich ohne Beute, der Geländewagen stand mit geöffneter Fahrertür mitten auf der Straße. Scotland Yard bestätigte den Vorfall inzwischen, ohne Namen zu nennen. Fahrer und Beifahrer seien unverletzt entkommen, es habe keine Festnahmen gegeben. Die Ermittlungen dauerten an. Ein Sprecher von Arsenal London sagte laut "Bild-Zeitung": "Wir sind in Kontakt mit beiden Spielern und wissen, dass es ihnen gut geht."