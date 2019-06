Per Kantersieg zum Gruppensieg

Per Kantersieg zum Gruppensieg Brasilien feiert Copa-Torgala gegen Peru

Mit einem furiosen Abschluss der Gruppenphase stürmen Brasiliens Fußballer bei der Copa America im eigenen Land ins Viertelfinale. Gegen Peru gelingt der Seleção ein Kantersieg, der den holprigen Turnierstart vergessen und wieder Titelträume reifen lässt.

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat bei der Copa America im eigenen Land als Sieger der Vorrundengruppe A das Viertelfinale erreicht. Im Gruppenfinale um den Spitzenplatz feierte die Selecao in Sao Paulo gegen den zuvor punktgleichen Verfolger Peru mit einem deutlichen 5:0 (3:0) seinen zweiten Turniersieg. Brasiliens Gegner in der Runde der besten Acht wird einer der Tabellendritten aus den Gruppen B oder C sein.

Die Peruaner rutschten in der Abschlusstabelle noch hinter Venezuela, das mit 3:1 (1:0) gegen das punktlose Schlusslicht Bolivien gewann, auf den dritten Rang zurück. Das Anden-Team kann aber noch auf einen der beiden Viertelfinalplätze für die zwei besten Gruppendritten hoffen.

Casemiro (12.), der Liverpool-Profi Roberto Firmino (19.) und Everton (32.) beseitigten schon vor der Pause für den achtmaligen Titelgewinner Brasilien alle Zweifel an der Viertelfinal-Teilnahme. Dani Alves (53.) und Willian (90.) sorgten nach dem Seitenwechsel für den Endstand. Gabriel Jesus (90.+3) vergab zudem noch einen Elfmeter.