Alves wurde nach einer Befragung in einer Polizeiwache in Barcelona festgenommen.

Dani Alves kommt wegen einer Vorlandung zur Polizei in Barcelona - und darf nicht wieder gehen. Stattdessen wird der brasilianische Fußballprofi festgenommen. Gegen ihn liegt der Vorwurf der sexuellen Aggression vor. Eine Kautionsmöglichkeit ist ausgeschlossen.

Der brasilianische Fußballprofi Dani Alves muss in Spanien Medienberichten zufolge wegen des Vorwurfs der sexuellen Aggression gegen eine junge Frau in Untersuchungshaft. Die zuständige Richterin in Barcelona habe eine Kautionsmöglichkeit ausgeschlossen und damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft in allen Punkten stattgegeben, berichteten die Zeitung "La Vanguardia", der staatliche TV-Sender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf die Justiz. Der 39-Jährige hatte den Vorwurf zuvor bereits zurückgewiesen.

Die Tat soll sich in einem Nachtclub in Barcelona Ende des vergangenen Jahres ereignet haben. Alves war den Medienberichten zufolge einer Vorladung der Polizei in Barcelona nachgekommen und nach einer kurzen Befragung in einer Polizeiwache festgenommen und in das Justizzentrum der Stadt gebracht worden. Auf sexuelle Aggression stehen in Spanien zwischen einem und bis zu 14 Jahren Gefängnis.

Die Anzeige war Medienberichten zufolge von einer 23-Jährigen erstattet worden, die schwere Vorwürfe gegen den Brasilianer erhoben habe. Alves sagte hingegen, er sei an dem betreffenden Abend zwar in der Diskothek gewesen, habe sich aber nichts zuschulden kommen lassen.

"Ich weise das zurück. Ich habe mich vergnügt, aber ohne anderen zu nahezukommen, und ich habe mich immer rücksichtsvoll gegenüber meiner Umgebung verhalten", sagte Alves dem TV-Sender Antena 3 schon kurz nach der Anzeige Anfang des Jahres. Er kenne die Frau, die ihn beschuldige, gar nicht. Der Brasilianer stand bis 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag und spielt jetzt beim mexikanischen Klub UNAM Pumas.