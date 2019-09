Der "Fall Bakery Jatta" hat sich in heiße Luft aufgelöst. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellt die Ermittlungen ein, drei Zweitligisten ziehen ihre Proteste gegen die jeweilige Spielwertung gegen den Hamburger SV zurück. U21-Trainer Stefan Kuntz will Jatta jetzt für seine U21-Auswahl gewinnen.

Der angeblich so geheimnisvolle "Fall Bakery Jatta" hat sich in heiße Luft aufgelöst und kann zu den Akten gelegt werden. Und der gambische Stürmer vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV darf nach dem Ende der Diskussionen um seine Identität auf eine Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft hoffen. "Ich würde gerne versuchen, Bakery bei der Einbürgerung zu helfen, weil ich ihn gerne von der U21 überzeugen möchte. Auf diesem Weg waren wir schon, und dann kam diese, für meine Begriffe, etwas unsägliche Diskussion", sagte Kuntz dem Sender Sport1. Der 21-jährige Jatta wäre in der Qualifikation zur U21-EM 2021 spielberechtigt. Bei den Olympischen Spielen 2020, für die sich das deutsche Team qualifiziert hat, liegt die Altersgrenze bei 23 Jahren.

Wollte Jatta schon vor der ganzen Debatte zum DFB holen: U21-Trainer Stefan Kuntz. (Foto: imago images / ULMER Pressebildagentur)

Am Montag hatte das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte die Ermittlungen gegen Jatta eingestellt. Ein Medienbericht der "Sport Bild" hatte zuvor Zweifel an der Identität Jattas gesät. Allerdings habe das Bezirksamt keine "belastbaren Anhaltspunkte" finden können. Kuntz kritisierte die Berichterstattung: "Es ist eine nicht komplett auf Fakten basierende Geschichte, und mir wäre es lieber, wenn man so etwas Existenzielles erst dann veröffentlicht, wenn da mehr Fleisch am Knochen ist."

Der Junioren-Coach wünscht sich, dass die Debatte nun vorüber ist - damit er sein Vorgehen, um Jatta zu werben, endlich angehen kann. "Wenn es jetzt beendet ist, werde ich warten, bis unser neuer Präsident gewählt ist", sagte Kuntz weiter: "Dann werde ich bei ihm im Büro sitzen und ihn fragen, ob wir nicht alles tun wollen, um Bakery von uns zu begeistern."

Zweitligisten ziehen Einsprüche zurück

Am Dienstag hatten die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und Karlsruher SC ihre Einsprüche gegen die Wertung der Spiele gegen den Hamburger SV zurückgezogen. "Das ist ein guter Tag für Bakery Jatta, den HSV und seine Fans", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme des HSV-Vorstands nachdem die Ermittlungen eingestellt wurden: "Wir sind froh, dass sich alle Klubs nach der schnellen Arbeit der Hamburger Behörden wieder auf Fußball statt auf Paragraphen konzentrieren können. Wir wünschen uns insbesondere für Bakery Jatta, dass wir jetzt endlich wieder zur Normalität zurückkehren können."

Damit ist die Verhandlung des Nürnberger Einspruchs vom Tisch, der am Montag, den 9. September in Frankfurt/Main stattfinden sollte. Dort sollte angeblich ein Zeuge gegen Jatta aussagen, auch von einem Profiler als Belastungszeugen war die Rede. "Mit der Entscheidung der zuständigen Behörde hat sich die sportjuristische Frage für den Club geklärt, und wir sehen keine Veranlassung mehr, den Einspruch beim Deutschen Fußball-Bund gegen die Spielwertung des Club-Heimspiels gegen den Hamburger Sport-Verein aufrecht zu erhalten", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Nürnberger, die den Mitteilungen der Karlsruher und Bochumer gleicht.