Borussia Mönchengladbach muss als erster Bundesligist ran, Titelverteidiger RB Leipzig macht sechs Wochen später den Deckel drauf: Der DFB terminiert die Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals.

Das ZDF überträgt zum Auftakt des DFB-Pokals am 11. August (20.45 Uhr) die Partie zwischen Zweitligist Eintracht Braunschweig und Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Dies geht aus den Ansetzungen des Deutschen Fußball-Bundes hervor. Am 14. August sendet dann die ARD das Spiel des Zweitliga-Aufsteigers VfL Osnabrück gegen den Bundesligisten 1. FC Köln live, Anstoß ist um 20.45 Uhr. Alle 32 Spiele der ersten Runde sind beim Bezahlsender Sky zu sehen. Der erste Bundesligist, der ins Rennen um den Pokal geht, ist Borussia Mönchengladbach: Die "Fohlen" treffen am 11. August schon um 18 Uhr auf den Oberligisten TuS Bersenbrück.

Die erste Runde beschließen erst am 26. September (20.45 Uhr/ZDF und Sky) der FC Bayern München beim Drittligaaufsteiger Preußen Münster und am 27. September (20.45 Uhr/ARD und Sky) Cupverteidiger RB Leipzig bei Zweitliga-Rückkehrer SV Wehen Wiesbaden. Grund für die späten Termine des deutschen Meisters und des Pokalsiegers ist der Supercup, der am 12. August in München ausgetragen wird. Die anderen 30 Begegnungen stehen am zweiten August-Wochenende an.

Die Ansetzungen der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde

Freitag, 11. August

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

SV Sandhausen - Hannover 96

(alle 18 Uhr)

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 (20.45 Uhr, live in der ARD)

Samstag, 12. August

TSG Balingen - VfB Stuttgart

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

(beide 13 Uhr)

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen

FC Gütersloh - Holstein Kiel

FC Teutonia 05 Ottensen - Bayer 04 Leverkusen

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

(alle 15.30 Uhr)

SV Elversberg - 1. FSV Mainz 05

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth

(alle 18 Uhr)

Sonntag, 13. August

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

(beide 13 Uhr)

SV Oberachern - SC Freiburg

Rot-Weiss Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

(alle 15.30 Uhr)

FSV Frankfurt - FC Hansa Rostock

FC Astoria Walldorf - 1. FC Union Berlin

FC Energie Cottbus - SC Paderborn 07

(alle 18 Uhr)

Montag, 14. August

FC 08 Homburg - SV Darmstadt 98

VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

(alle 18 Uhr)

VfL Osnabrück - 1. FC Köln (20:45 Uhr, live in der ARD)

Dienstag, 26. September

SC Preußen Münster - FC Bayern München (20:45 Uhr, live im ZDF)

Mittwoch, 27. September

SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig (20:45 Uhr, live in der ARD)