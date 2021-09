Schon neun Jahre ist es her, dass die TSG Hoffenheim um das Leben eines Profis bangt: Boris Vukcevic verunglückt 2012 schwer mit seinem Auto, liegt wochenlang im Koma und überlebt nur knapp. Er spielt nie wieder Profifußball. Und doch ist er dem Sport treu geblieben.

Der 28. September 2012 ist ein ganz normaler Freitag. In der Fußball-Bundesliga spielt am Abend Fortuna Düsseldorf gegen den FC Schalke 04. Ja, in der 1. Liga. Zur Halbzeit führt Königsblau mit 2:0, am Ende steht es 2:2. Schalke ist Vierter, Düsseldorf Sechster der Tabelle. Ganz schön lang her, diese Saison. Und doch ist an diesem Tag alles ganz anders, aller Fußball plötzlich unwichtig.

Am Samstag dieses sechsten Spieltags empfängt 1899 Hoffenheim den FC Augsburg (0:0). Und für den Gastgeber hat sich am Freitag die Welt auf den Kopf gestellt. Der Klub, der da gerade einmal die fünfte Saison in der Bundesliga spielt, bangt um einen Spieler. Boris Vukcevic. Der 22-Jährige, einer der verheißungsvollsten jungen Spieler der Liga, liegt nach einem Autounfall im künstlichen Koma.

Vukcevic kämpfte sich aus dem Rollstuhl. (Foto: imago/Hartenfelser)

Seit 2009 spielt der Deutsche mit kroatischen Wurzeln für Hoffenheim, hat 2008 in der deutschen U19-Nationalmannschaft debütiert, durchläuft auch die U20 und die U21, für die er ab September 2010 sechs Spiele absolviert. Das letzte am 10. September2012 in der EM-Qualifikation gegen Bosnien (4:4). Ins A-Team von Joachim Löw schafft er es nie. Weil seine Karriere an diesem Tag vor neun Jahren jäh endet.

Vukcevic überlebt den Unfall, bei dem er schwere Kopfverletzungen davonträgt. Sieben Wochen liegt er im künstlichen Koma. Mit mehr als 70 Kilometern pro Stunde war er auf der B45 zwischen Bammental und Mauer im Rhein-Neckar-Kreis auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Aufgrund seiner Diabetes-Erkrankung war er unterzuckert, als er die Kontrolle verlor.

Mittlerweile Trainer in Böblingen

Als Profi wird er nie wieder Fußball spielen. Am ersten Jahrestag seines schrecklichen Unfalls erinnern Fans und Team mit Plakaten, Spruchbändern und T-Shirts beim Spiel gegen den FC Schalke an Vukcevic. Sein Vertrag läuft ein halbes Jahr später, im Mai 2014, aus, spätestens seitdem ist es still geworden um Vukcevic. "Ich hatte einige wunderschöne Jahre, habe meinen Traum leben können", bilanzierte er 2019 gegenüber dem "Gäuboten". Doch heute erkundige sich "niemand mehr" nach ihm, sagte er. Schon kurze Zeit nach seinem Unfall hätte bis auf Sejad Salihovic niemand aus seinem Team gefragt, wie es ihm gehe, erzählte er der Zeitung. Sein damaliger Trainer Markus Babbel sowie Ralf Rangnick dagegen schon. "Wahre Freunde trifft man erst, wenn man sich auf der Schattenseite des Lebens befindet."

Dem Fußball ist er treu geblieben. Anders als früher. Beim SV Böblingen, bei dem ein Freund von ihm die sportliche Leitung der Jungs innehat, hat er eine Heimat gefunden. Als Trainer in der Jugend. Verantwortlich ist er mittlerweile für die U19 des Vereins. Im Verbands-Pokal startete das Team mit einem Erfolg: 4:3 gegen den TSV Weilheim/Teck. Auch den Auftakt in die Landesstaffel meisterte Böblingen mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Eislingen I.

Und auch der mittlerweile 31-Jährige ist wieder fit. Er kämpfte sich aus dem Rollstuhl, auf die Krücken und kann inzwischen wieder selbst Sport machen. Dem "Gäuboten" sagte er vor zwei Jahren: "Mittlerweile jogge ich alle drei, vier Tage zehn Kilometer." Als er noch die U15 des SV Böblingen trainierte, wünschte er sich für "seinen" Nachwuchs: "Mir gefällt die Arbeit mit Kindern. Das ist zwar etwas völlig Neues für mich, aber ich genieße es, den Jungs etwas beibringen zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja einer aus dieser Mannschaft mal in den Profibereich."

Neun Jahre nach seinem Unfall ist vieles anders als damals, im Jahr 2012. Schalke und Düsseldorf spielen in der 2. Liga. Hoffenheims Trainer heißt längst nicht mehr Babbel, sondern Sebastian Hoeneß. Aber Boris Vukcevic lebt. Das ist wichtiger als jeder Profizirkus.