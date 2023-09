In Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch wird überaus unerfolgreich Fußball gespielt. Doch der lokale Klub zieht trotzdem einen außergewöhnlichen Sponsoringdeal an Land.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ist nicht das Ergebnis einer Katze, die über die Tastatur gelaufen ist. Nein, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch heißt das Dorf mit dem längsten Namen der Welt. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch liegt in Wales und beheimatet einen überaus unerfolgreichen Fußballklub - der sich jetzt über internationale Aufmerksamkeit freuen darf: Der Klub, der kurz CPD Llanfairpwll FC genannt wird, wird künftig von "La Liga" gesponsert. Der Liga, in der sich Robert Lewandowski und Jude Bellingham, der FC Barcelona und Real Madrid tummeln.

Sportlich ist dieser Wettbewerb der globalen Superstars von der fünftklassigen North Wales Coast West League Division One weiter entfernt als Spanien und Nordwales, aber irgendwie fand man doch zusammen für eine "einzigartige Partnerschaft zur Verbreitung von The Power of Our Fútbol", wie "La Liga" das Arrangement bezeichnet. Das Logo der Liga wird künftig die Trikots des Llanfairpwll FC zieren. Dazu durfte sich der Rekordort schon über ein neues Ortsschild freuen: "Willkommen in Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch" heißt es da. Die fünf "ll" im Namen sind an das neue Logo von "La Liga" angepasst wurden.

Das Engagement der milliardenschweren "La Liga" lohnt sich schon in den ersten Tagen seit dem Deal: "Wir sehen uns in dieser Saison schon viel mehr spanischen Fußball an", wird Marquis Holland, Torjäger des CPD Llanfairpwll FC, in einer Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns darauf, von Spielern wie Lewandowski, Griezmann und Bellingham etwas zu lernen." Genau hinzuschauen, dürfte sich für die Spieler lohnen: In der fünftklassigen North Wales Coast West League Division One verlor der CPD Llanfairpwll FC zwei der ersten drei Saisonspiele.

Der walisische Fußball wird damit erneut zum Schauplatz einer kuriosen Allianz: 2020 stieg Hollywood-Star Ryan Reynolds beim Wrexham FC, immerhin der drittälteste Fußballklub der Welt ein. 2022 schaffte der Klub den Aufstieg, die Popularität des Wrexham FC explodierte -auch aufgrund der Dokuserie, die die neuen Besitzer produzierten. Der Marketingcoup von Reynolds und seines Partners Rob McElhenney dürfte die Fantasie von "LaLiga" beflügelt haben. "La Liga" baut mit dem Deal seine Bemühungen aus, das britische Publikum für Spaniens Klubs und Wettbewerbe zu begeistern.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch übrigens ist an sich schon ein großer Marketinggag: Die Langform des Ortsnamens soll im 19. Jahrhundert entstanden sein, um Tourismus und Aufmerksamkeit für den kleinen Ort im Norden von Wales zu steigern.