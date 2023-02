Randal Kolo Muani ist aktuell einer der besten Spieler bei einem deutschen Verein. Der 24-Jährige spielt in einer Liga mit Dortmunds Jude Bellingham. Der 24-jährige Stürmer von Eintracht Frankfurt verzaubert den deutschen Fußball, aber wie lange noch?

Ex-Weltmeister Mario Götze stimmte nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale mit Eintracht Frankfurt das nächste Loblied auf Torjäger Randal Kolo Muani an. "Er bringt eine unheimliche Qualität mit, gerade auch im Abschluss. Er gibt unserem Spiel sehr, sehr viel", sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten über den Doppeltorschützen beim 4:2 (2:2) im Hessen-Derby gegen Darmstadt 98.

Mit seinen zwei Treffern hatte Kolo Muani am Dienstagabend im Achtelfinale großen Anteil am Sieg der Frankfurter, die dadurch weiter in drei Wettbewerben mitmischen. Der im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes gekommene Stürmer erhöhte sein Saisonkonto auf 14 Pflichtspieltore und bereitete zudem das 3:2 durch Daichi Kamada vor. "Wir genießen es mit ihm. Er ist ein sensationell guter Spieler und macht es der Mannschaft leicht", lobte Götze den französischen Vize-Weltmeister, der im Finale gegen Argentinien nur Zentimer davon entfernt war, der Siegtorschütze im besten WM-Finale aller Zeiten zu werden.

Mario Götze könnte seinen sechsten Pokal gewinnen

Kolo Muani war vor der Saison ablösefrei vom französischen Erstligisten FC Nantes an den Main gewechselt. Nach der Verletzung des Leipzig-Spielers Christopher Nkunku war er im letzten Moment auf den WM-Zug aufgesprungen. Bei seinen drei Einsätzen kam er auf ein Tor und ein Assist, und die Jahrhundertchance in der letzten Minute der Verlängerung im Finale. Mittlerweile steht der 24-Jährige in den Notizbüchern der ganz großen Klubs Europas. Ein Abgang im Sommer kann schon lange nicht mehr ausgeschlossen werden. Manchester United, Bayern München und der AC Mailand zählen alle zu den Bewunderern des Franzosen.

Götze, der Rückkehrer aus den Niederlanden, heimste dann aber auch noch ein Extra-Lob ein. "Mario war der beste Mann auf dem Platz", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. "Er ist in einer überragenden Verfassung." Götze, der vor der Saison von der PSV Eindhoven kam, sieht einen Grund dafür im Wohlfühlfaktor bei der Eintracht. "Es hat sehr gut funktioniert in den vergangenen Monaten. Das Paket ist super. Das ist auch wichtig für meine Familie", sagte der 30-Jährige. Mit Kolo Muani und Götze kennt Glasner nur ein Ziel. Er will am Ende der Saison den Pokal in die Berliner Nacht stemmen. Die SGE sei zwar erst im Viertelfinale, sagte er, am Ende zähle aber, "den Pott in den Händen zu halten. Das wollen wir."

Kapitän Sebastian Rode wünscht sich unterdessen in der Runde der letzten acht Teams, die am 19. Februar ausgelost wird, ein Heimspiel. Dies "wäre schon schön und von Vorteil. Man wünscht sich natürlich nicht unbedingt Bayern", sagte der Mittelfeldspieler. Bis zum Endspiel am 3. Juni 2023 in Berlin seien es nun "noch zwei Spiele, die es zu gewinnen gilt". Für den Frankfurt-Star Götze wäre ein Triumph im Endspiel der bereits sechste Pokalgewinn seiner Karriere. Neben dem Titel mit PSV in der vergangenen Spielzeit gewann er bislang je zweimal mit Borussia Dortmund und Bayern München.