Pascal Groß ebnet seinem Team Brighton & Hove Albion den Weg zum Punktgewinn bei Olympique Marseille. Auch Liga-Rivale FC Liverpool hat in Europa Grund zum Jubeln. Das Duell gegen Union St. Gilloise entscheiden die Reds auch dank eines ehemaligen Bayern-Spielers.

Auch dank des Premierentreffers von Nationalspieler Pascal Groß in einem europäischen Vereinswettbewerb hat Brighton & Hove Albion im zweiten Gruppenspiel in der Europa League den ersten Punkt eingefahren. Die internationalen Debütanten aus der Premier League kamen bei Olympique Marseille nach 0:2-Halbzeitrückstand noch zu einem 2:2, bleiben aber Schlusslicht der Gruppe B. Der 32 Jahre alte Groß, der im September seine ersten Spiele für das DFB-Team bestritten hatte, traf in der 54. Minute zum Anschluss für die Gäste, die zum Auftakt 2:3 gegen AEK Athen verloren hatten. Kurz vor Schluss glich Joao Pedro (88.) per Foulelfmeter aus.

Einen glanzlosen Sieg feierte Teammanager Jürgen Klopp im deutschen Trainerduell mit Alexander Blessin. Klopps FC Liverpool siegte in der Gruppe G gegen Blessins Belgier von Union St. Gilloise 2:0 (1:0) und feierte damit den zweiten Sieg. Ryan Gravenberch traf in der 44. Minute zur Führung, es war das erste Tor im Reds-Dress für die Neuverpflichtung vom FC Bayern. Diogo Jota (90.+2) machte alles klar.

Der zuletzt mit völligem Chaos aufgefallene niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam muss weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit Ende August warten. Im Parallelmatch der Brighton-Gruppe B kam Ajax bei AEK trotz früher Führung nur zu einem 1:1 (1:0). Nationalspieler Steven Bergwijn (30.) traf per Foulelfmeter für die Gäste, der Ex-Leverkusener Domagoj Vida (75.) glich für die Griechen aus. Der sechsmalige Europapokalsieger liegt in der Eredivisie nur auf Platz 15. Das wegen Zuschauer-Ausschreitungen abgebrochene und später fortgesetzte Derby gegen den Erzrivalen Feyenoord Rotterdam hatte Ajax 0:4 verloren, zudem schlug die Trennung vom deutschen Sportdirektor Sven Mislintat hohe Wellen.