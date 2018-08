Sport

Chance bei australischem Klub: Ex-Sprintstar Bolt startet Fußball-Abenteuer

Usain Bolt ist in Australien angekommen, wo seine Fußball-Karriere Fahrt aufnehmen soll. "Ich werde der Welt zeigen, was ich drauf habe", so der ehemalige Sprint-Superstar. Sonderrechte wird er bei den Central Coast Mariners nicht bekommen.

Für den "pensionierten" Sprint-Superstar Usain Bolt hat sein Fußball-Abenteuer in Australien offiziell begonnen. "Ich gebe immer mein Bestes, und ich werde der Welt zeigen, was ich drauf habe", sagte der Jamaikaner, als er am Samstag nach seiner Landung auf dem Flughafen Sydney mit einem Schal der Central Coast Mariners um den Hals von zahlreichen Reportern in Empfang genommen wurde. Bolts erste offizielle Trainingseinheit wird am Dienstag sein. Dann feiert er seinen 32. Geburtstag.

Der Jamaikaner wird auf unbestimmte Zeit am Training des Erstligisten in Down Under teilnehmen, um seine erhoffte Karriere als Fußballprofi voranzutreiben. "Das hier ist echt", sagte Bolt auf die Frage, ob das Projekt nicht doch ein PR-Stunt sei: "Ich bin den Mariners dankbar, dass sie mir diese Chance geben und freue mich, Australien nun mein zu Hause nennen zu dürfen."

Für den Klub aus Gosford, 75 Kilometer nördlich von Sydney, beginnt die Saison in der A-League Ende Oktober. Die Mariners sind einer der kleinsten Vereine in der australischen A-Liga, dennoch waren sie 2012 Meister. Der Klubchef hatte bereits verkündet, dass Bolt keinerlei Sonderrechte genießen wird. "Er möchte das auch so. Es geht um seinen Weg im Fußball. Er ist aus den richtigen Gründen hier", sagte Shaun Mielekamp. Allerdings werden die Einheiten wegen der erwarteten Fanmassen an einen größeren Trainingsplatz verlegt, zudem wurden mehr Sicherheitskräfte geordert.

Der achtmalige Olympiasieger Bolt hatte im März mit einem PR-wirksamen Training beim Bundesligisten Borussia Dortmund für Aufsehen gesorgt und im Juni für eine Woche mit dem norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF geübt. Ein längeres Engagement, wie es nun in New South Wales geplant ist, hat Bolt aber noch nicht vorzuweisen. Sein Lieblingsclub ist der englische Rekordmeister Manchester United. Der Profifußball sei bereits als Kind sein Traum gewesen, hatte der Jamaikaner vor einigen Monaten erklärt. "Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen", sagte Bolt. Im vergangenen Jahr hatte er seine Leichtathletik-Karriere beendet.

Quelle: n-tv.de