Der FC Bayern München bleibt in der Frauen-Bundesliga auf Kurs: Mit dem dritten Sieg in Serie bringt sich der Vizemeister vor dem Spitzenduell mit dem VfL Wolfsburg wieder in Schlagdistanz. Nach einer komplizierten Anfangsphase läuft es in der zweiten Halbzeit ganz glatt.

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben in der Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Das Team von Trainer Alexander Strauß bezwang im Verfolgerduell des vierten Spieltags den 1. FC Köln souverän mit 4:0 (1:0) und feierte den dritten Sieg in Serie. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hatte mit einem 2:0 (1:0) bei Turbine Potsdam vorgelegt und seine makellose Bilanz gewahrt. Die erstmals ohne die mit einem Kreuzbandriss lange ausfallende Giulia Gwinn angetretenen Bayern liegen damit zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Ihre unglückliche Teamkollegin Gwinn, die sich in einem Training mit der Nationalmannschaft zum zweiten Mal das Kreuzband im linken Knie gerissen hatte, hatten die Frauen des FC Bayern mindestens bis zum Anpfiff im Sinn: "If you did it once, you can do it twice - you're not alone" stand auf den Aufwärmshirts, die die Spielerinnen trugen. Gwinn selbst, die inzwischen schon operiert wurde, hatte in einem Instagram-Posting verkündet, dass sie sich schnell zurückkämpfen wolle: "Es bricht mir das Herz, meine Mannschaft in den kommenden Monaten nicht aktiv auf dem Feld unterstützen zu können … aber ich weiß ganz genau, wohin ich wieder zurückwill. Ich werde euch auf die Reise mitnehmen und ein weiteres Mal alles geben, um schnellstmöglich wieder bei meinen Mädels zu sein", versprach Gwinn.

Gegen den 1. FC Köln tat sich der Vizemeister unter den Augen des frisch wiedergewählten Präsidenten Herbert Hainer zunächst schwer, übernahm dann aber Mitte der ersten Hälfte die Kontrolle über das Spiel, wirkliche Chancen gab es jedoch bis zur 29. Minute nicht - doch der erste ernsthafte Versuch saß direkt: Nationalspielerin Klara Bühl passte den Ball scharf nach innen, Linda Dallmann verwertete einen Abpraller zur Führung. Nur eine Minute später ließ Torjägerin Lea Schüller eine hochkarätige Chance liegen. Die Vorentscheidung brachte ein Eigentor von Myrthe Moorrees, die von ihrer Torhüterin angefaustet wurde und den Ball ins eigene Tor lenkte (48.). Tainara (69.) und Lina Magull (83.) besiegelten schließlich den auch in der Höhe verdienten Sieg.

Köln bleibt mit sechs Punkten weiter in der ersten Tabellenhälfte. Am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Duell der beiden dominierenden Teams des Fußballs der Frauen in Deutschland, wenn der VfL Wolfsburg den FC Bayern empfängt.