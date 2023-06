Nach einer enttäuschenden Saison und dem Verpassen der Champions League beginnt beim FC Liverpool die Planung für die neue Saison. Mittendrin: der neue Sportdirektor Jörg Schmadtke. Und der macht mit Alexis Mac Allister direkt mal einen prominenten Neuzugang klar.

Der FC Liverpool macht seinen ersten großen Deal des Sommers klar: Die Reds verpflichten den argentinischen Fußball-Weltmeister Alexis Mac Allister vom Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion. Das gab der Klub von Trainer Jürgen Klopp bekannt. Zuvor hatte der 24-Jährige den Medizincheck in Liverpool erfolgreich absolviert. Mac Allister ist der erste Neuzugang unter dem neuen Liverpool-Sportdirektor Jörg Schmadtke.

Zur Ablösesumme und der Vertragsdauer machte der Verein zunächst keine Angaben. Laut britischen Medien soll der Tabellenfünfte der abgelaufenen Saison aber umgerechnet rund 40 Millionen Euro für den Argentinier bezahlt haben. Mac Allister hat demnach in Anfield einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. "Das sind tolle Nachrichten", wurde Klopp auf der Klub-Webseite zitiert. "Er ist jemand, der auf vielen Positionen im Mittelfeld spielen kann und ein Allrounder ist, würde ich sagen. Er ist ruhig und gelassen und besitzt echte Spielintelligenz."

Mac Allister war zuvor dreieinhalb Jahre für Brighton & Hove Albion aufgelaufen, in denen der Mittelfeldspieler insgesamt 112 Spiele für die Seagulls absolvierte und 20 Tore erzielte. Zuvor hatte ihn Brighton zweimal für jeweils ein halbes Jahr an seinen Jugendklub Argentinos Juniors und an die Boca Juniors verliehen. Im Winter des vergangenen Jahres war Alexis Mac Allister Teil des argentinischen Nationalteams, das in Katar die Fußball-WM gewann. Im Finale gegen Frankreich stand er in der Startelf und lieferte eine Torvorlage. Für das Nationalteam seines Landes lief er bisher 16 Mal auf und erzielte dabei einen Treffer.

"Es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist, es ist toll, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, anzufangen", sagte Mac Allister zu seinem Transfer. Mit dem Überraschungsteam Brighton spielte der Mittelfeldmann eine sehr starke Saison - und landete als Sechster nur einen Rang hinter den Reds.