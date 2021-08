Mit dem 1. FC Kaiserslautern kämpft Felix Götze gegen die nächste Sorgen-Saison an. Der Tabellen-19. unterliegt beim Aufsteiger und Primus Viktoria Berlin deutlich, doch das wird zur Nebensache. Denn der 23-Jährige verletzt sich bei einem Zusammenprall schwer, liegt sogar auf der Intensivstation.

Drama um Felix Götze. Der Fußballprofi von Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat im Spiel bei Aufsteiger Viktoria Köln laut vorläufiger Diagnose einen Haarriss im Schädel erlitten. Er liegt zur weiteren Beobachtung und Untersuchung auf der Intensivstation. Das gab der FCK bei Twitter bekannt.

Der jüngere Bruder von Rio-Weltmeister Mario Götze war in der 72. Minute im Mittelkreis zum Kopfball hochgestiegen, prallte dabei aber mit seinem Teamkollegen Marvin Senger zusammen, der ihn mit seinem Kopf an der Schläfe traf. Götze sackte zusammen und lag benommen am Boden. Sofort waren Spieler und auch Schiedsrichter Konrad Oldhafer zur Stelle und leisteten Erste Hilfe, drehten ihn in die Seitenlage. Die Mediziner wurden schnell auf den Platz gewinkt. Der 23-Jährige musste mehrere Minuten auf dem Platz behandelt werden, ehe er unter dem Applaus der Zuschauer mit einer Trage abtransportiert und in eine Berliner Klinik gebracht wurde.

Es gehe ihm "angesichts der Umstände soweit gut", schrieben die Roten Teufel. Und auch Götze selbst meldete sich am Abend via Instagram-Story: "Danke für die vielen Genesungswünsche. Mir geht es soweit gut." Deutlich unter dem Eindruck der Verletzung stand FCK-Trainer Marco Antwerpen: "Wenn man sowas sieht, nimmt einen das natürlich auch mit. Ich habe den Jungen gesehen, er war nicht mehr richtig ansprechbar", sagte er nach Spielschluss bei MagentaSport.

Da rückte das für Kaiserslautern miese Ergebnis - 0:4 - in den Hintergrund. Der Traditionsverein hat aus den ersten drei Saison-Partien lediglich einen Punkt geholt, noch kein Tor geschossen und steht mit Rang 19 schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Ganz anders die Gemütslage beim Gegner: Der Aufsteiger feierte gegen den FCK den dritten Liga-Sieg im dritten Spiel, ist als einziges noch ungeschlagen und damit aktuell Tabellenführer.

Götze ist noch bis Sommer 2022 vom FC Augsburg an den FC Kaiserslautern ausgeliehen. Er gehört zum Stammpersonal und spielte in dieser Saison bislang immer von Beginn an.