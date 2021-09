Ein kleiner Schock für die Fußball-Welt: Brasiliens Fußball-Legende Pelé wird ins Krankenhaus gebracht. Anschließend räumt der 80-Jährige aber mit allen Spekulationen auf und vermeldet, dass es ihm gut geht. Der ehemalige Stürmer witzelt sogar, dass er nächsten Sonntag nicht spielen werde.

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist in ein Krankenhaus in der Metropole São Paulo gebracht worden. Ernsthafte gesundheitliche Probleme wies der 80-Jährige aber zurück: "Leute, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen und bin bei guter Gesundheit", schrieb Pelé auf Twitter am Dienstag (Ortszeit). Er sei wegen Routineuntersuchungen, die er wegen der Corona-Pandemie vorher nicht habe machen können, im Hospital. "Sagt Bescheid, dass ich nächsten Sonntag nicht spielen werde!", spaßte er. Pelé bestritt 92 Länderspiele für die Seleção und schoss dabei 77 Tore.

Im vergangenen Jahr hatte sein Sohn Edinho dem Sportportal "Globoesporte" gesagt, dass Pelé wegen seiner gesundheitlichen Probleme psychisch sehr niedergeschlagen sei. Er habe nach einer Hüfttransplantation ein Mobilitätsproblem, schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung und wolle kaum das Haus verlassen.

Damals wies der "König des Fußballs" Berichte zurück, wonach er unter Depressionen leide. "Mir geht es gut", sagte Pelé damals. "Ich akzeptiere meine körperlichen Einschränkungen weiterhin so gut wie möglich, aber ich habe vor, am Ball zu bleiben. Ich habe gute Tage und schlechte Tage. Das ist normal für Menschen in meinem Alter. Ich habe keine Angst, ich bin entschlossen und habe Vertrauen in das, was ich tue."

Pelés Gesundheit gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pelé, der weithin der größte oder zumindest als einer der größten Fußballer aller Zeiten gilt, hat als einziger Spieler drei Weltmeisterschaften (1958, 1962, 1970) gewonnen. In 17 Jahren Profikarriere holte er 26 nationale und internationale Titel. Insgesamt erzielte er 1301 Tore in 1390 Spielen.