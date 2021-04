Hansi Flick will sich in wenigen Wochen vom FC Bayern verabschieden.

Trainer Hansi Flick wird den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters nach dem Sieg in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. Er habe bereits entsprechende Schritte eingeleitet.

Hansi Flick sorgt für Klarheit in der seit Wochen schwelenden Hängepartie um seine Zukunft - und das, was der Erfolgstrainer verkündet, dürfte den FC Bayern kaum befrieden: Flick will nach dem Saisonende nicht mehr Trainer des Rekordmeisters sein. Er habe seine Bosse bereits um eine Auflösung seines noch bis 2024 gültigen Vertrages gebeten, auch die Mannschaft habe er bereits informiert, sagte Flick nach dem 3:2-Sieg im Spitzenspiel des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg.

