Bayern-Star Harry Kane ist jetzt auch Englands Wembley-Rekordtorschütze - und darf nach dem entscheidenden Sieg über Italien nun auch Heldentaten bei der EM in Deutschland planen. Was soll ihn da noch interessieren, was ihm sowieso gehört: Der Stürmer hat die Zukunft fest im Blick.

Es waren knapp 77 Minuten gespielt im Wembley-Stadion, da rappelte sich Harry Kane an der Mittellinie hoch, düpierte im Vollsprint Italien-Verteidiger Giorgio Scalvini und ließ auch Keeper Gianluigi Donnarumma keine Chance. Die Energieleistung des Bayern-Stürmers und ein überlegter Abschluss zum 3:1-Endstand ließen nicht nur die 90.000 englischen Fans über die vorzeitige EM-Qualifikation jubeln - sie machten Kane auch zum besten Länderspieltorschützen in der Geschichte des Londoner Fußballtempels.

"Ich liebe es, hier zu spielen. Wembley ist unser Zuhause", sagte der 30 Jahre alte Kapitän stolz, nachdem er seine Länderspieltore 23 und 24 im legendären Stadion im Nordwesten der Hauptstadt erzielt hatte. In der ersten Hälfte bereits per Foulelfmeter erfolgreich, überflügelte er damit Bobby Charlton (23 Treffer).

Englischer Rekordtorschütze war Kane mit nun 61 Treffern bereits zuvor, nun also hält er auch die Bestmarke in Wembley. Dem Ort, der wie kein zweiter für englischen Fußball steht, dem Ort, an dem die Three Lions am Dienstagabend Revanche nahmen an Italien - für die herzzerreißende Niederlage im EM-Finale 2021 an selber Stelle. "Die Art, wie wir Fußball spielen, ist mitreißend und es ist toll, ein Teil davon zu sein", schwärmte Kane nach dem verdienten 3:1 (1:1). "Wir bereiten uns jetzt auf ein fantastisches Turnier im Sommer vor."

In seiner Wahlheimat Deutschland soll für sein Team kommendes Jahr endlich der erste große Titel nach dem WM-Sieg 1966 her. Kane will als Kapitän vorangehen, er ist - das sieht man seit seinem Transfer im Sommer Woche für Woche auch in der Bundesliga - kein Spielertyp, der sich auf persönlichen Rekorden ausruht. Die Wembley-Bestmarke mache ihn zwar "stolz", wie Kane sagte. "Aber Sie kennen mich: Es geht immer um die nächste Herausforderung."