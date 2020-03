Jürgen Klopp steht kurz davor, mit seinem FC Liverpool eine historische, lang ersehnte Meisterschaft zu holen. Doch die gerät in Gefahr, trotz 25 Punkten Vorsprung. Doch Klopp ist das im Moment egal, wie er den Fans versichert.

Trainer Jürgen Klopp hat sich in einer schriftlichen Botschaft an die Fans des FC Liverpool gewandt und eindringlich um Verständnis für die Spielabsagen in der Premier League wegen der Coronavirus-Krise geworben. "Ich habe bereits gesagt, dass Fußball immer das Wichtigste unter den unwichtigen Dingen ist. Heute sind Fußball und Fußballspiele überhaupt nicht mehr wichtig", sagte der deutsche Coach am Freitag in einem Beitrag auf der Homepage des Champions-League-Siegers von 2019.

"Natürlich möchten wir nicht vor einem leeren Stadion spielen und wir möchten nicht, dass Spiele oder Wettbewerbe ausgesetzt werden. Wenn dies jedoch dazu beiträgt, dass eine Person gesund bleibt - nur eine -, werden keine Fragen gestellt", sagte Klopp. Der FC Liverpool steht kurz vor dem Gewinn des ersten Meistertitels in der höchsten englischen Spielklasse seit 30 Jahren. Die Premier League hat ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 3. April unterbrochen. Auch eine Annulierung der Saison ist nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen.

"Es ist kein Wettbewerb. Wirklich nicht"

Zwar versicherten die Verantwortlichen, man plane trotz aller Herausforderungen, die Partien nachzuholen, wenn es die Situation erlaube, doch nicht jeder teilt diesen Optimismus. Wie der "Guardian" am Freitag berichtete, wird unter Vereinsbossen bereits darüber spekuliert, die komplette Saison zu annullieren. Auch der "Independent" berichtete über mehrere Clubchefs, denen das gerade recht kommen würde. Immerhin stehen in England noch mehr als 90 Spiele an. Ob die noch ausgetragen werden können, gilt als fraglich. "Wir haben keine Ahnung", sagte Aston-Villa-Chef Christian Purslow dazu, "wir hoffen es."

"Wenn es eine Wahl zwischen Fußball und dem Wohl der Gesellschaft ist, ist das kein Wettbewerb. Wirklich nicht", hieß es in der Klopp-Botschaft. "Keiner von uns weiß in diesem Moment, wie das Endergebnis aussehen wird, aber als Team müssen wir davon überzeugt sein, dass die Behörden Entscheidungen treffen, die auf fundiertem Urteilsvermögen und Moral beruhen", meinte Klopp.

Zahlreiche Premier-League-Spieler betroffen

Der FC Arsenal hat derzeit andere Sorgen. Trainer Mikel Arteta wurde positiv auf das Virus getestet. Wie der Club am Donnerstagabend mitteilte, ist nun eine "signifikante" Anzahl von Personen, "einschließlich des gesamten Kaders und des Trainerteams der ersten Mannschaft", von den nötigen Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Dies dürfte auch die deutschen Profis Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi einschließen.

Der FC Chelsea, dessen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern abgesagt wurde, hatte zuvor bereits die Erkrankung von Callum Hudson-Odoi öffentlich gemacht. Auch die anderen Profi-Ligen in England und in Schottland setzten ihre Spiele zunächst aus. Der ehemalige englische Nationalstürmer und Fernsehmoderator Gary Lineker bezeichnete die Entscheidung auf Twitter als "unvermeidlich und nie da gewesen in unserer Lebenszeit".