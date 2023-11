Kroatien macht als letztes Team die direkte Qualifikation für die EM in Deutschland perfekt. Die bereits qualifizierten Niederländer holen einen klaren Sieg gegen Gibraltar. Die zuletzt so spielfreudigen Franzosen schonen zahlreiche Stars und spielen nur Remis.

Kroatien hat sich das letzte Direktticket für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesichert. Der WM-Dritte machte die Qualifikation am letzten Spieltag in Gruppe D durch ein dünnen 1:0 (1:0) gegen Armenien in Zagreb perfekt. Ante Budimir erzielte in Zagreb in der 43. Minute den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic.

Wales hätte das Team um den früheren Weltfußballer Luka Modrić von Real Madrid bei einem Patzer noch vom zweiten Platz verdrängen können, die Briten kamen allerdings ihrerseits gegen die bereits qualifizierte Türkei in Cardiff über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Die Waliser erhalten in den Play-offs im März noch eine weitere Chance.

In den weiteren Gruppen ging es nicht mehr allzu brisant zu. Die Niederlande, ebenfalls im kommenden Jahr bei der Endrunde (14. Juni bis 14. Juli) dabei, feierte in Faro gegen Gastgeber Gibraltar mit 6:0 (3:0) zum Abschluss ein Schützenfest. Calvin Stengs (10., 50., 62.) von Feyenoord Rotterdam traf dreifach. Gibraltar hatte zuletzt bereits eine derbe Klatsche kassiert, war gegen Frankreich mit 0:14 untergegangen.

Der Vizeweltmeister, also Frankreich, ließ es derweil in Griechenland beim 2:2 (1:0) locker angehen, für die Équipe Tricolore, die zahlreiche Stars schonte waren der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (42.) und Youssouf Fofana (74.) erfolgreich. Das Spiel zwischen Rumänien und der Schweiz, die ihr Deutschland-Ticket in Gruppe I vorzeitig gezogen hatten, endete in Bukarest 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Denis Alibec (50.). Bayern-Ersatzkeeper Daniel Peretz kam bei Israels 2:0 (1:0) in Andorra zu seinem zweiten A-Länderspieleinsatz. Belarus siegte 1:0 (1:0) im Kosovo.