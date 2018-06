Sport

Real-Star Modric ist angeklagt: Kroatischer Fußball-Pate muss lange in Haft

Steuerhinterziehung und Unterschlagung von mehr als 15 Millionen Euro - deswegen soll der kroatische Fußball-Pate Zdravko Mamic für mehr als sechs Jahre in Haft. Wegen Falschaussage im Prozess muss auch Real-Star Luka Modric eine Gefängnisstrafe fürchten.

Der kroatische Fußball-Pate Zdravko Mamic ist von einem Gericht in Osijek zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der ehemalige Boss von Dinamo Zagreb umgerechnet mehr als 15 Millionen Euro bei Spielertransfers unterschlagen und rund 1,6 Millionen Euro an Steuern hinterzogen hat.

Bei den Transfers von Luka Modric (Real Madrid) und Dejan Lovren (FC Liverpool) habe eine Gruppe unter Führung des 58-jährigen Mamic mehrere Millionen Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet. Mamic, dem im vergangenen Herbst bei einem Attentat ins Bein geschossen wurde, soll das Geld durch fiktive Geschäfte im Zusammenhang mit Spielertransfers veruntreut haben. Lovren war 2010 von Dinamo zu Olympique Lyon gewechselt, Modric zwei Jahre zuvor von Zagreb zu Tottenham Hotspur. Mamic muss zunächst in Untersuchungshaft, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Modric drohen sechs Jahre Haft

Mamic hält sich derzeit allerdings in Bosnien-Herzegowina auf. Von dort kann er nicht ausgeliefert werden, weil er auch die bosnische Staatsangehörigkeit besitzt. "Ich werde hier bleiben und von hier kämpfen. Ich vertraue den kroatischen Institutionen nicht", sagte Mamic. Der bosnische Sicherheitsminister Dragan Mektic erklärte, Mamic könne die Strafe auch in Bosnien verbüßen, sollte Kroatien dies verlangen.

Mamics Komplizen, darunter sein Bruder Zoran sowie der Finanzbeamte Milan Pernar und Damir Vrbanovic, wurden ebenso zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Zoran Mamic muss für vier Jahre und elf Monate in Haft. Wie kroatische Medien berichteten, werden von den vier Verurteilten zunächst Teile ihres Privatvermögens und Eigentums eingezogen. Die Anwälte der Verurteilten kündigten bereits Berufung an.

Champions-League-Sieger Modric war wegen seines Auftritts als Zeuge in diesem Prozess wegen Falschaussage angeklagt worden. Der 32-jährige Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft war wegen seines Wechsels im Jahr 2008 vom Gericht vernommen worden. Der Fußballstar hatte zunächst behauptet, mit dem damaligen Dinamo-Boss die Teilung des Transfererlöses vereinbart zu haben, später zog Modric diese Darstellung zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu sechs Jahre Haft. Auch Lovren muss eine Anklage fürchten, gegen ihn wird ermittelt.

Quelle: n-tv.de