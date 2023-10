Lionel Messi schlägt voll bei Inter Miami ein. Nach seinem aufsehenerregenden Wechsel in die USA schießt der Fußball-Weltmeister Tore wie am Fließband. Nun aber ist er verletzt und nichts läuft mehr. Der Klub verpasst einen Titel, die Playoffs rücken in weite Ferne - und die Fans sind unzufrieden.

Sportliche Aktivitäten von Lionel Messi sind derzeit rar. Am 21. September hat der Argentinier zuletzt Fußball gespielt, beim 4:0-Sieg seines Inter Miami gegen Toronto musste der Kapitän allerdings schon nach 37 Minuten ausgewechselt werden. Eine Verletzung plagte den Fußball-Weltmeister schon seit der Länderspielpause, bei der Argentinien in der WM-Qualifikation gegen Ecuador und Bolivien siegte. Schon beim 3:0-Gewinn gegen Bolivien fehlte Messi wegen einer Muskelverletzung, die er sich gegen Ecuador zugezogen hatte, weswegen er in der 89. Minute hatte ausgewechselt werden müssen. Und diese plagt sein neues Team in den USA.

Denn ohne den fehlenden Messi verliert Inter Miami die Playoffs in der Major League Soccer (MLS) allmählich komplett aus den Augen. Gegen Chicago Fire kassierte das Team aus dem US-Bundesstaat Florida eine 1:4 (0:0)-Niederlage und kann den Einzug in die K.-o.-Phase nun nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Miami rangiert in der Eastern Conference weiterhin auf dem vorletzten Platz und hat bei noch drei ausstehenden Spielen fünf Punkte Rückstand auf Playoff-Rang neun. Auch ein Titel ist dem Klub bereits durch die Lappen gegangen: Im Finale des U.S Open Cups, dem amerikanischen Gegenstück zum DFB-Pokal, verlor Miami Ende September gegen Houston Dynamo mit 1:2.

Messi, der nunmehr die letzten drei Liga-Spiele (zuvor zweimal 1:1) seines Klubs wegen muskulärer Probleme verpasst hat, musste mitansehen, wie der frühere Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri vor 62.124 Zuschauern in Chicago zwei Mal traf (49. und 73.). Die anderen beiden Tore für Chicago erzielte dessen Schweizer Landsmann Maren Haile-Selassie (62. und 65.). Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 durch Josef Martinez per Strafstoß (53.) war für Miami nicht drin.

"Wir brauchten diesen Sieg natürlich. Jedes Spiel ist jetzt ein Finale", sagte Shaqiri und sprach von einem "perfekten Abend für uns". Chicago rückte durch den Sieg auf den achten Rang vor, die Chance ist groß, dass der Klub erstmals seit 2017 die Playoffs erreicht.

"Kein Problem damit, mysteriös zu sein"

Für Miami wird die Luft dagegen eng, dabei war es unfassbar gut losgegangen. In den ersten neun Spielen für Inter hatte Messi elf Tore erzielt. Plötzlich schien es, als wären die Playoffs doch noch erreichbar, obwohl der Saisonauftakt vor der Ankunft Messis bescheiden gelaufen war. Der Hype war riesig, die Ticketpreise stiegen zwischenzeitig um 515 Prozent, hatte der Online-Ticketmarktplatz TickPick berichtet.

Doch nun wächst der Unmut bei den Fans. Die Kommunikation bezüglich Messi ist dürftig, nichts Genaues weiß man nicht über seinen Zustand und ob der 36-Jährige bald wieder wird spielen können. "Wir verstehen die Erklärung und den Wunsch, es wissen zu wollen, aber wir haben kein Problem damit, mysteriös zu sein", hatte Trainer Gerardo Martino vor dem Finale des U.S. Open Cups gesagt. "Wenn es nicht Messi wäre, würden die Medien nicht nach ihm fragen!" Derweil sprießen die Gerüchte über seine Verletzung, es wird sogar gemunkelt, dass Messi einen Kniesehnenriss erlitten habe - und das nicht beim Länderspieleinsatz, sondern erst im Anschluss daran gegen Toronto, so der vereinsfremde Inter Miami Podcast.

Für den Klub wird Messis Fehlen langsam zum Problem, sportlich und aus Imagegründen. Der Argentinier auf dem Platz, das gibt es definitiv ab der kommenden Woche zu sehen - bei Apple TV+. Der Streamingdienst hat eine Dokumentation über den Superstar und dessen Weg in die USA gedreht. Die Vorschau dazu sind dann aber auch schon die einzigen sportlichen Szenen, die derzeit von Messi zu sehen sind.