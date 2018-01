Sport

Fast-Blamage im Liga-Pokal: Manchester City kann auch "Last Minute"

Manchester City tanzt in diesem Jahr noch auf vielen Hochzeiten: In der Premier League grüßt das Team von Coach Guardiola souverän von der Tabellenspitze. In der Champions League spielen die Citizens auch eine gewichtige Rolle. Und im Liga-Pokal?

Manchester City hat im Liga-Pokal dank eines Last-Minute-Treffers von Sergio Agüero gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kam durch das Tor in der Nachspielzeit (90.+2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den Zweitligisten Bristol City zu einem 2:1 (0:1). Zur Pause hatte der ungeschlagene Spitzenreiter der englischen Premier League durch ein Tor von Bobby Reid (44. Minute/Foulelfmeter) noch zurückgelegen.

Kevin De Bruyne glich nach dem Seitenwechsel jedoch schnell aus (55.). In der Folge drang City auf den Siegtreffer, Bristol verteidigte lange erfolgreich. Agüero wurde rund 20 Minuten vor seinem Treffer eingewechselt.

Das Rückspiel findet am 23. Januar statt. Der FC Arsenal und FC Chelsea bestreiten das zweite Halbfinale des Wettbewerbs.

Quelle: n-tv.de