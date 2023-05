Paris Saint-Germain wird wohl wieder französischer Meister, der Tabellenführer hat weiter einen komfortablen Vorsprung. Doch der Weg zum Titel ist alles andere als glanzvoll. Gegen den Mittelklasseklub aus Lorient setzt es eine deutliche Heimniederlage. Obwohl ein Superstar einen Treffer geschenkt bekommt.

Auch ein kurioser Treffer von Frankreichs Torjäger Kylian Mbappé hat Spitzenreiter Paris Saint-Germain nicht vor einer unerwarteten Heimniederlage in der französischen Fußball-Liga bewahrt. Der Spitzenreiter verlor nach langer Unterzahl 1:3 (1:2) gegen den FC Lorient, der nun Tabellenzehnter ist.

Für PSG war es in einer bislang enttäuschenden Saison trotz noch klarer Tabellenführung ein Rückschlag auf dem Weg zum angestrebten nächsten Meistertitel. Der Vorsprung auf Verfolger Marseille beträgt sechs Spiele vor Saisonende noch fünf Punkte.

Nach dem Rückstand durch Enzo Le Fée (15.) kam Mbappé in der 29. Minute im Strafraum der Gäste zu Fall. Es gab keinen Elfmeter, allerdings nahm Lorients Torwart Yvon Mvogo offenbar an, das Spiel sei unterbrochen. Der frühere Schlussmann von RB Leipzig wollte sich daher den Ball auf dem Rasen zurechtlegen, Mbappé schnappte sich die Kugel jedoch gedankenschnell und schob zum Ausgleich ins leere Tor ein.

Darlin Yongwa (39.) brachte Lorient aber erneut in Führung. Der Außenseiter hatte nach Gelb-Rot für PSG-Abwehrspieler Achraf Hakimi schon ab der 20. Minute ein Feldspieler mehr. Das Pariser Star-Ensemble mit Weltmeister Lionel Messi und Mbappé kassierte bei einem Konter dann noch den dritten Gegentreffer durch Bamba Dieng (89.). Der Druck auf PSG-Trainer Christophe Galtier dürfte nun weiter steigen. In der Champions League war seine Mannschaft schon im Achtelfinale am FC Bayern München gescheitert. In der Ligue 1 setzte es schon sechs Niederlagen - fünf davon in diesem Jahr. Im Pokal war man vorzeitig an Olympique Marseille gescheitert.