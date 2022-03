Als Hoffnungsträger wechselt Mesut Özil Anfang 2021 nach Istanbul. Doch seine Zeit bei Fenerbahce läuft auf ein unrühmliches und abruptes Ende zu. Der türkische Klub verkündet, den ehemaligen deutschen Nationalspieler aus der Mannschaft zu werfen.

Viel kürzer hätte Fenerbahçe die Nachricht nicht fassen können, es sind nur zwei Sätze. "Mesut Özil und Ozan Tufan wurden per Beschluss aus dem Kader ausgeschlossen. Dies wird der Öffentlichkeit bekannt gegeben." Als eine Überschrift des Tweets heißt "Bilgilendirme", ins Deutsche übersetzt Auskunft oder Information. Am Ende der Sätze steht nur: "Fenerbahçe Spor Kulübü", also Fenerbahçe Sport-Klub. Warum der langjährige deutsche Fußball-Nationalspieler und der türkische Auswahlprofi ausgeschlossen werden, darüber verrät der 28-fache türkische Meister nichts.

Özil hatte sich im Januar 2021 dem Istanbuler Topklub angeschlossen, sollte dort eine prägende Rolle übernehmen. Die Verpflichtung des ehemaligen Profis von Real Madrid und dem FC Arsenal wurde als große Errungenschaft präsentiert, der 33-Jährige stieg in der Zwischenzeit sogar zum Mannschaftskapitän auf. In der laufenden Saison kam der Offensivspieler in 22 von 30 Süper-Lig-Partien zum Einsatz, erzielte dabei acht Tore. In der Europa League wirkte Özil verletzungsbedingt nur in zwei der sechs Vorrundenspiele mit, seinen einzigen Treffer erzielte er beim 1:1 im Auftaktspiel bei Eintracht Frankfurt Mitte September.

Gerüchte über Spannungen zwischen dem Weltmeister von 2014 und Fenerbahçe gibt es bereits seit Monaten. Von ausbleibenden Gehaltszahlungen war dabei laut Medienberichten die Rede, aufgrund derer Özil im Februar über mehrere Wochen gestreikt habe. Offiziell fehlte er wegen Problemen mit dem Lendenwirbel, Fener dementierte die Meldungen des angehenden Streiks darüber hinaus. Zwar gebe es "schwierige wirtschaftliche Bedingungen", die Gehälter würden jedoch pünktlich bezahlt.

Die türkische Tageszeitung "Takvim" will zudem erfahren haben, dass der fünfmal von den Fans zum DFB-Nationalspieler des Jahres gewählte Profi eine vorzeitige Auflösung seines bis 2024 gültigen Arbeitspapiers in Istanbul anstrebt. Gerüchteweise reizt Özil statt der Metropole am Bosporus ein Wechsel in die Major League Soccer, die US-amerikanische Profiliga.