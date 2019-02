Zunächst erlebt Anthony Modeste einen Fußball-Traum: In Paderborn läuft er erstmals wieder für den 1. FC Köln auf, macht prompt das 2:0. Doch aus Freudentränen werden Frusttränen, der FC bricht noch spektakulär ein - und zittert in der verrückten 2. Liga jetzt um den Aufstieg.

Am Ende einer emotionalen Achterbahnfahrt stellte Anthony Modeste sogar die Rückkehr in die Bundesliga infrage. "Wenn man aufsteigen will, darf man so ein Spiel nicht verlieren", sagte der Franzose nach seinem Comeback im Trikot des 1. FC Köln. Was in der Domstadt lange Zeit undenkbar war, nimmt nach der sechsten Saisonniederlage eine bedrohliche Gestalt an. Muss sich der FC doch auf eine längere Episode in der Zweitklassigkeit einstellen?

Das 2:3 (1:0) beim SC Paderborn war zumindest ein herber Rückschlag, mit dem nach 74 Minuten kein Kölner mehr gerechnet hatte. Vier Minuten nach seiner Einwechslung traf Modeste zum 2:0 und beendete damit seine persönliche Leidenszeit. Tränen der Erleichterung vergoss der Publikumsliebling, die mitgereisten Fans lagen sich glückselig in den Armen. Nicht einmal eine halbe Stunde später war Modeste der Ausgang der Partie nur noch "peinlich".

Aus aussichtsloser Position kämpfte sich Paderborn in einer wilden Schlussphase noch zum Sieg. (Foto: imago/Kirchner-Media)

Bernard Tekpetey (80.), Kai Pröger (86.) und Marlon Ritter (90.+2) drehten in einer denkwürdigen Endphase die Begegnung. Zu allem Überfluss flog FC-Neuzugang Florian Kainz (88.) mit Gelb-Rot vom Platz. "Wir haben hinten raus das Spiel verschenkt", sagte Trainer Markus Anfang: "Das ist sehr bitter für uns." Ebenso wie der Blick auf die Tabelle: Am Freitagabend hatte der große Aufstiegsfavorit als Zweiter nur noch zwei Punkte Vorsprung auf vier Verfolger - darunter auch Paderborn.

Stimmungskiller vorm Karneval

"Ich hoffe, dass uns das am Ende nichts kostet", sagte Modeste und sprach damit erneut das aus, was viele dachten. Der Trend spricht jedenfalls gegen den FC, der in Ostwestfalen durch Jhon Cordoba (38.) in Führung gegangen war. Die Rheinländer kassierten die dritte Niederlage in ihrem vierten Rückrundenspiel - was für ein Stimmungskiller wenige Tage vor Beginn des Straßenkarnevals in Köln. Die nächsten Aufgaben - am kommenden Samstag gegen den SV Sandhausen und am 27. Februar (einen Tag vor Weiberfastnacht) beim Nachholspiel in Aue - werden klare Hinweise darauf geben, wohin der Weg des Absteigers führt.

Ein Selbstläufer wird der Wiederaufstieg nicht - trotz der Rückkehr des verlorenen Sohnes aus China. 2017 hatte Modeste die Kölner mit 25 Saisontoren in den Europacup geführt, wenig später wechselte er für 30 Millionen Euro zu Tianjin Tianhai, und der FC stürzte in die 2. Liga ab. Seit November ist Modeste wieder zurück, durfte durch ein monatelanges Gezerre zunächst jedoch nur mittrainieren. Sein Comeback sollte seinem Verein den letzten Schub Richtung Erstklassigkeit verleihen, es endete im kollektiven Schock.