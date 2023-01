Wegen einer Disziplinarstrafe dürfen nur Frauen und Kinder auf die Ränge bei einem Fußballspiel in Coritiba im Süden Brasiliens. Videos zeigen, dass dies der Stimmung überhaupt keinen Abbruch tut. Nach Abpfiff schwärmt der Trainer der Heimmannschaft vom "am schönsten besetzten Stadion der Welt".

Ein nur aus Frauen und Kindern bestehendes Publikum hat beim brasilianischen Fußballclub Coritiba FC Begeisterung ausgelöst. "Ich hatte eine solche Situation noch nie erlebt, aber ich war begeistert", sagte Coritiba-Trainer António Oliveira nach dem 1:0 gegen Aroku Sports Brasil im ersten Spiel der Meisterschaft des Bundesstaates Paraná, wie unter anderem die Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtete.

"Es war heute, ohne irgendwelchen Zweifel, das am schönsten besetzte Stadion der Welt gewesen", meinte Oliveira weiter, "ihre Unterstützung war entscheidend für den Sieg."

Hintergrund war eine Disziplinarstrafe für den Ex-Klub des früheren Bundesliga-Profis Alexander Baumjohann nach Auseinandersetzungen im Derby gegen Athletico Paranaense im vergangenen Jahr. Coritiba musste auf sein angestammtes Publikum verzichten und der Eintritt musste mit Lebensmittelspenden bezahlt werden.

Dennoch kamen zum Auftakt der Regionalmeisterschaft ins Stadion Couto Pereira in Curitiba am Sonntagabend (Ortszeit) fast 9000 Zuschauerinnen und kleine Zuschauer und feuerten das Team des von deutschen Einwanderern gegründeten Clubs lautstark an. Den Siegtreffer für Coritiba erzielte Stürmer Alef Manga in der 41. Minute - aber das geriet fast schon zur Nebensache.

Zahlreiche Videos in den sozialen Medien zeigen eine fußballbegeisterte Menge, die überragende Fangesänge von sich gibt. Dazu sind noch rhythmische Trommeln zu hören.

Der Coritiba FC wurde 1909 gegründet - von deutschen Einwanderern. Viele Spieler mit deutschen Vorfahren spielten dort. 2017 hatte der frühere Bundesliga-Profi Alexander Baumjohann ein kurzes Intermezzo bei dem Klub. Einmal, im Jahr 1985, wurde der Coritiba FC nationaler Meister in Brasilien. Mit dem Spiel ohne Männer ist der Klubhistorie ein weiteres Kapitel hinzugefügt worden.