Auf Intensivstation in Sevilla PSG-Torhüter nach Reitunfall in "ernstem Zustand"

Nur wenige Stunden nach dem Gewinn der Meisterschaft mit Paris Saint-Germain wird Sergio Rico, der Ersatztorhüter der Franzosen, auf eine Intensivstation in Sevilla geflogen. Nach einem Reitunfall befindet er sich in "ernstem Zustand" und kämpft, teilt seine Familie mit.

Große Sorge um Sergio Rico. Der Ersatztorhüter von Paris Saint-Germain wurde am Sonntag nach einem schweren Reitunfall in Huelva mit einem Helikopter auf eine Intensivstation in Sevilla eingeliefert. Dort waren laut übereinstimmenden Medienberichten sofort lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet worden. "Sergio ist in guten Händen und kämpft dafür, sich zu erholen", teilte die Familie des 29-jährigen Spaniers mit. Der Torhüter war tags zuvor noch auf der Bank der Hauptstädter, als diese mit 1:1 in Straßburg ihre elfte Meisterschaft gewinnen konnten.

Rico war nach dem vorletzten Saisonspiel zurück nach Spanien gereist, um dort einige freie Tage vor dem letzten Spiel gegen Clermont Foot zu verbringen. Wie die Familie des Torhüters nun ihrem Statement mitteilte, sei Rico auf dem Weg zu einer Messe gewesen, als das Unglück passierte. Ein Pferd sei durchgegangen und habe ihn getreten. Auch ein Eselkarren war in den Vorfall involviert, hieß es.

Familie ist dankbar für die Unterstützung

Wie die "Marca" berichtete, waren am frühen Sonntagmorgen Meldungen über den Sturz eines Reiters eingegangen. Der habe am Boden liegend mehrere Tritte eines Pferdes gegen den Kopf erhalten. Der allgemeine Zustand des Verletzten sei demnach "ernst" gewesen. "Wir müssen mit Vorsicht handeln, vor allem in den nächsten 48 Stunden", hieß es dazu von der Familie. Ein Sprecher des französischen Meisters erklärte ebenfalls, dass Rico sich einem "ernsten Zustand" befinde. Später hieß es, dass der Verein in konstantem Austausch mit der Familie sei.

Die bedankte sich bei den Fans für die Anteilnahme und Unterstützung in dieser schwierigen Situation. "Wir sind dankbar für die Liebe, die unterstützenden Nachrichten und das Interesse von allen, die nach Sergios Zustand fragen."

Rico spielt seit vier Jahren für den französischen Serienmeister PSG. Nachdem die Pariser ihn in der Spielzeit 2019/2020 für ein Jahr von Sevilla ausgeliehen hatten, verpflichteten sie ihn im Sommer 2020 für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro. In der zweiten Hälfte der Saison 2021/2022 kehrte er für eine halbjährige Leihe nach Spanien zurück. Für RCD Mallorca stand er zwischen Februar 2022 und Mai 2022 in insgesamt 15 Pflichtspielen im Tor.

Für PSG absolvierte Rico seit September 2019 insgesamt 24 Spiele, blieb jedoch in der laufenden Spielzeit ohne Einsatz hinter dem italienischen Weltklassetorhüter Gianluigi Donnarumma. In der Saison 2018/2019 stand Rico für den englischen Klub Fulham zwischen den Pfosten.