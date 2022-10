Zum zweiten Mal wird Mason Greenwood verhaftet: Der Fußball-Profi, englischer Einmal-Nationalspieler in Diensten von Manchester United, soll gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben.

Mason Greenwood, Fußballspieler von Manchester United, wurde verhaftet, weil er angeblich gegen Kautionsauflagen verstoßen hat. Der 21-jährige Stürmer wurde im Januar wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Körperverletzung verhaftet, kam später jedoch wieder auf freien Fuß. Er wurde auch wegen angeblicher Morddrohungen befragt.

Greenwood, der bereits einmal für England gespielt hat, ist noch nicht angeklagt worden, seine Kaution war im Juni verlängert worden. Der BBC zufolge wurde Greenwood in seinem Haus in Bowdon, Greater Manchester, festgenommen. In einer Erklärung erklärte ein Vertreter der Polizei von Greater Manchester, dass man "Kenntnis von einer Anschuldigung gegen einen 21-jährigen Mann hat, der gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat, und dass am Samstag eine Verhaftung vorgenommen wurde". Er fügte hinzu, dass "die Ermittlungen derzeit noch andauern". Wie englische Medien berichten, soll Greenwood unerlaubt Kontakt zu seiner ehemaligen Freundin Harriet Robson aufgenommen haben.

Robson hatte bei Instagram am 30. Januar Fotos und Tonaufnahmen veröffentlicht. Darauf waren zum Teil blutende Verletzungen und blaue Flecken auf dem Körper der jungen Frau zu erkennen - und offenbar auch Greenwood zu hören, wie der Nachwuchsstar der Red Devils seine Partnerin zu sexuellen Handlungen zwingen will.

Zwei prominente Verdächtige

Die Postings, in denen Greenwood eindeutig als Täter benannt worden war, wurden kurz darauf wieder gelöscht. Bereits wenige Stunden nach den ersten Vorwürfen wurde Greenwood bis auf Weiteres vom Spiel- und Trainingsbetrieb seines Vereins ausgeschlossen. Nike beendete seinen Sponsorenvertrag mit ihm und Electronic Arts strich ihn aus dem aktiven Kader seines Spiels Fifa 22. Greenwoods Vertrag bei Manchester United läuft noch bis zum 30. Juni 2025, sein letztes von bisher 83 Spielen in der Premier League bestritt er am 22. Januar 2022 gegen West Ham United (1:0).

Greenwood war Anfang des Jahres als zweiter Premier-League-Profi innerhalb weniger Monate wegen gewalttätigen Verhaltens gegen Frauen in Verdacht geraten. Der französische Weltmeister Benjamin Mendy von Manchester City kam im vergangenen August wegen des Verdachts mehrfacher Sexualverbrechen in Untersuchungshaft. Der 28 Jahre alte von seinem Klub suspendierte Profi steht seit dem 10. August wegen angeblicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor Gericht. Mendy muss sich noch in sieben Fällen der Vergewaltigung, in einem Fall der sexuellen Nötigung und in einem Fall der versuchten Vergewaltigung von sieben jungen Frauen vor dem Chester Crown Court im Nordwesten Englands verantworten.