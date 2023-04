Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster feiert die Rückkehr in die 3. Liga. Die Westfalen, die im vergangenen Jahr noch hauchdünn an Rot-Weiss Essen gescheitert waren, sichern sich mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II die Meisterschaft in der Regionalliga West.

Emotionale Aufstiegsfeier an der Hammer Straße: Preußen Münster kehrt nach drei Jahren in die 3. Fußball-Liga zurück. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann gewann ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II 2:0 (1:0) und sicherte sich damit drei Spieltage vor Saisonende vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga West. Simon Scherder (41.) und Deniz Bindemann (66.) erzielten vor euphorisierten 12.700 Zuschauerinnen und Zuschauern die Treffer für die Münsteraner, die im Saisonverlauf erst drei Niederlagen einstecken mussten.

Den Weg zum vorzeitigen Aufstieg hatte der 1. FC Düren freigemacht. Die Dürener haben auf einen erneuten Einspruch gegen die Spielwertung der Partie gegen Münster verzichtet, nachdem der Westdeutsche Fußballverband zuvor den Einspruch gegen die mit 2:0 für Münster gewertete Partie abgelehnt hatte und Münster somit die drei Punkte für sich verbuchen kann. Mit nun 76 Zählern haben die Westfalen drei Runden vor Saisonschluss 14 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach II.

"Für diesen Moment haben wir drei Jahre gearbeitet und es ist so wundervoll das hier heute mit all den Fans feiern zu dürfen", bekannte Torschütze Scherder. In der vergangenen Saison waren die Preußen noch hauchdünn an Rot-Weiss Essen im Kampf um den Aufstieg gescheitert.