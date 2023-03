In der Pandemie, die den großen Boom merklich und auch substanziell ausbremst, gibt sich der deutsche Profi-Fußball demütig und offen für Korrekturen am eigenen Geschäftsmodell. Doch nachdem der Betrieb wieder weitestgehend normal läuft, ist das offenbar schnell vergessen.

Fanvertreterin Helen Breit hat in ihrem Kampf für Fan-Interessen und gegen die Kommerzialisierung im deutschen Profi-Fußball ein ernüchterndes Fazit gezogen. Trotz der in der Corona-Pandemie ins Leben gerufenen DFL-Taskforce "Zukunft Profi-Fußball" sei das System nicht umfassend verändert oder besser gemacht worden. "Deshalb ist das Misstrauen groß, dass nur Bereiche angetastet werden, die nicht so arg wehtun, wo sich der Profi-Fußball kaum bewegen muss und das Geschäft so weiterlaufen kann wie bisher", sagte Breit der Tageszeitung "nd.DerTag".

Breit hatte während der Corona-Zeit im Fan-Projekt "Zukunft Profi-Fußball" Reformideen erarbeitet und diese in der gleichnamigen DFL-Taskforce vertreten. "Im Bereich Integrität des Wettbewerbs ist fast gar nichts passiert. Beim Financial Fairplay oder der strengeren Regulierung von Mehrfachinvestitionen muss auch noch viel geschehen", forderte die 35-Jährige.

Breit wirft dem Profi-Fußball weiter vor, in der Pandemie getätigte Versprechen nicht eingehalten zu haben. Versprechen wie "verstanden zu haben, wie wichtig Fans sind. Und wie wichtig es ist, sich gesellschaftlich zu verankern und nicht in einer Blase zu leben", sagte Breit.

Als nach der Corona-Zeit wieder Normalität einkehrte, sei die Demut des Profi-Fußballs schnell vergessen gewesen. "Weitreichende Maßnahmen zur Chancengleichheit, etwa über eine gleichmäßigere Verteilung der Medienerlöse, wurden nicht ergriffen. Die Dinge, die auf den Weg gebracht wurden, fühlen sich nicht nach substanzieller Veränderung an", befand die Fanvertreterin.