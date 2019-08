Fritz Keller wird sowohl von den Amateurevertretern als auch den Profi-Klubs für das Amt des DFB-Präsidenten vorgeschlagen. Beiden Seiten sprechen sich nach separaten Runden für eine Kandidatur des 62 Jahre alten Klub-Chefs des SC Freiburg aus.

Der Weg von Fritz Keller zum 13. Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes ist frei. Die Landesverbände haben bei ihrem Treffen in Berlin mit 37 von 38 Stimmen für Keller votiert und damit grünes Licht für den 62 Jahre alten Klubchef des Bundesligisten SC Freiburg gegeben. Die Profiklubs stimmten dem Kandidaten sogar einstimmig zu. Damit wird Keller, der am vergangenen Donnerstag überraschend durch die DFB-Findungskommission nominiert wurde, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Bundestag am 27. September in Frankfurt zum Nachfolger des am 2. April zurückgetretenen Reinhard Grindel gewählt. Sein Amt als Freiburger Klubchef wird der Hotelier und Winzer Keller niederlegen.

"Ich freue mich sehr über die Unterstützung und bedanke mich auch für das Vertrauen, das mir aus dem Amateur- und dem Profifußball entgegengebracht wird", wird Keller in einer DFL-Mitteilung zitiert. Er habe in bisherigen Gesprächen Wertschätzung gespürt und den Willen, etwas zu verändern. "Es geht für den Verband nun vor allem darum, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen. Als eine der ersten Maßnahmen würde ich einen Vergütungsausschuss vorschlagen, der unter Einbeziehung von Externen die Zahlungen an das Präsidium festlegt und transparent macht."

Der DFB wird neben einem neuen Präsidenten auch eine neue Struktur erhalten. Aufgrund der Reformen hat der künftige Chef des größten Einzelsportverbands der Welt, 7,1 Millionen Mitglieder werden derzeit gezählt, weniger Macht als seine Vorgänger.