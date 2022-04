Setzt Ralf Rangnick seine Trainerkarriere hochkarätig fort, anstatt künftig "nur" als Berater von Manchester United tätig zu sein? Einem Bericht zufolge soll er Nationaltrainer Österreichs werden. Ein Dementi gibt es nicht, alles könnte schnell gehen.

Einem Bericht des "Kurier" zufolge soll Ralf Rangnick Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft werden. Eine "Sensation" bahne sich an, schrieb die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Demnach will Verbandspräsident Gerhard Milletich dem Präsidium Rangnick "als Favoriten" auf den Posten an diesem Freitag präsentieren.

Rangnicks Berater Martin Hägele sagte dazu, dass er sich wie immer an Spekulationen nicht beteiligen werde. Er verwies in dem Zusammenhang auch auf einen Bericht der Zeitung, demzufolge sich Rangnick Anfang des Monats mit dem ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel getroffen haben sollte. Dies hatte der Verband selbst dementiert.

Die Österreicher hatten die Qualifikation für die WM-Endrunde Ende des Jahres in Katar verpasst. Franco Foda hatte daraufhin seinen Abschied angekündigt. Der mittlerweile 56 Jahre alte ehemalige Bundesligaprofi hatte die Auswahl seit November 2017 trainiert. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den deutschen Coach hatte der Verband zuletzt Kontakt mit dem früheren Bundesligaprofi Andreas Herzog und dem einstigen Bundesligatrainer Peter Stöger.

Rangnick-Vertrag bei ManU läuft aus

Rangnick wird nach dieser Saison nur noch als Berater bei Manchester United tätig sein, wenn der Vertrag des 63 Jahre alten gebürtigen Schwaben als Trainer bei dem englischen Traditionsklub aus der Premier League ausläuft.

Rangnick war im November vergangenen Jahres beim englischen Rekordmeister mit dem Ziel angetreten, nach einem schwachen Start in die Saison doch noch die Qualifikation für die Champions League zu schaffen. Wenige Spieltage vor dem Saisonende ist das Ziel in weiter Ferne: Manchester United belegt derzeit Platz 6 mit deutlichem Rückstand auf Platz vier, der zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Vor seinem Engagement auf der Insel war Rangnick beim SSV Ulm, dem VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, der TSG Hoffenheim und RB Leipzig in der Bundesliga tätig. Im Sommer 2012 wurde er Sportdirektor bei Red Bull Salzburg und legte in den darauffolgenden drei Jahren den Grundstein für den sogenannten "Red-Bull-Fußball", der sich unter anderem stark über Pressing definiert.