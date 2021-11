Cristiano Ronaldo hat offenbar zumindest übergangsweise ab sofort einen deutschen Trainer: Medienberichten zufolge soll Ralf Rangnick den gestrauchelten Premier-League-Klub Manchester United aus der Krise führen. Zuletzt war der ehemalige Bundesligatrainer für Lok Moskau tätig.

Ralf Rangnick galt schon rund um die Entlassung von Ole-Gunnar Solskjaer als Kandidat auf den Trainerposten bei Premier-League-Klub Manchester United, nun hat man sich offenbar auf ein Engagement geeinigt. Nach Informationen des Portals "The Athletic" soll Rangnick, der in der Bundesliga den SSV Ulm, Schalke 04, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig trainiert hatte, das Amt befristet bis zum kommenden Sommer antreten und anschließend als Berater für den Klub arbeiten.

Solskjaer war am Wochenende nach einem blamablen 1:4 bei Abstiegskandidat Watford entlassen worden. Derzeit steht der ehemals wertvollste Verein der Welt nur auf Platz acht der Premier League und ist trotz hochkarätiger Zugänge wie Superstar Cristiano Ronaldo und dem für 85 Millionen Euro aus Dortmund verpflichteten Jadon Sancho meilenweit von den eigenen Ansprüchen entfernt.

Nun soll also offenbar Rangnick in diesem Jahr zumindest Schadensbegrenzung betreiben und die erneute Qualifikation für die Champions League sichern. Bereits gestern hatte die "Daily Mail" berichtet, dass Manchester United für die Nachfolge Solskjaers zunächst eine Interimslösung bis Saisonende anstrebt. Auch der Name des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund, Lucien Favre, soll auf der Liste der Kandidaten gestanden haben. Das Rennen machte aber nun wohl Rangnick, der zuletzt als Sportchef beim russischen Erstligisten Lok Moskau unter Vertrag stand. Ein Berater Rangnicks sagte: "An der Geschichte ist was dran." Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Rangnicks derzeitiger Verein, bei dem er als Sportdirektor arbeitet, aus seinem Vertrag entlässt.

Am Wochenende soll Rangnick aber noch nicht für die Mannschaft verantwortlich sein können: Aufgrund noch fehlender Arbeitserlaubnis des Deutschen wird wohl Michael Carrick am Sonntag gegen den FC Chelsea zum zweiten und vorerst letzten Mal als Chef an der Seitenlinie stehen. Der Ex-Spieler hatte die "Red Devils" auch am Dienstag in der Champions League betreut. Der zähe 2:0-Sieg in Villarreal bedeutete immerhin den Einzug ins Achtelfinale.

Als Favorit auf ein längeres Engagement gilt der Argentinier Mauricio Pochettino, der aktuell noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Wie englische Medien berichten, will die Klubführung den ehemaligen Trainer der Tottenham Hotspurs dann ab Sommer 2022 verpflichten.